Scuola, l’accordo è abbozzato

Sembra incredibile, ma oggi si può dire che una bozza d’accordo sulla proposta di ridurre da 25 a 22 il numero massimo di allievi per c’è. Non è stata raggiunta in Commissione formazione e cultura, ma a La domenica del Corriere. Nella puntata che andrà in onda questa sera alle 20.30, Gianni Righinetti dialogherà “A tutta scuola” con il direttore del DECS Manuele Bertoli e il parlamentare del PLR Fabio Käppeli. E saranno proprio loro a mostrare una schiarita su un dossier ritenuto fondamentale per Bertoli. Il consigliere di Stato si esprimerà anche sul flop del PS nella raccolta delle firme contro l’accordo fiscale, ribandendo di stare dalla parte del Governo.