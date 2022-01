Diverse visioni politiche sul risanamento finanziario, critiche «all’immobilismo» del Governo e, sullo sfondo, anche l’importante tema dell’abolizione dei livelli alle Medie. In Gran Consiglio il dibattito sul Preventivo 2022 si preannuncia decisamente infuocato, con i partiti divisi tra chi vorrebbe mettere mano alla forbice e chi, invece, aumentare le tasse. Un assaggio della discussione parlamentare sui conti del Cantone, che segnano un disavanzo da 135,3 milioni, è andato in scena durante la puntata de La domenica del Corriere, in onda su TeleTicino. Ospiti del vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti sono stati il direttore del DFE Christian Vitta, il presidente del PPD Fiorenzo Dadò, il capogruppo del PS Ivo Durisch e il deputato della Lega Michele Guerra.

Misure concrete

Il punto di partenza, ha ricordato Righinetti, è un preventivo che non dà una rotta, non indica misure concrete per il risanamento delle finanze. Il Consiglio di Stato ha fatto davvero troppo poco? «Il Governo ha fissato gli obiettivi per i prossimi tre anni. Nel 2023 vogliamo arrivare a un disavanzo massimo di 80 milioni, nel 2024 a massimo 40 milioni e nel 2025 al pareggio dei conti», ha replicato Vitta. «A differenza della manovra del 2016/2017, oggi viviamo in un contesto di forte incertezza e instabilità ed è dunque impensabile presentare un pacchetto di risanamento». Il Governo «fissa dunque gli obiettivi e in sede di preventivo valuta come raggiungerli inserendo le misure necessarie». Oggi, ha ammesso Vitta, «non sappiamo quali esse siano perché non sappiamo come usciremo da questa pandemia». Un certo ottimismo è comunque dato dalle previsioni economiche che si stanno rivelando meno negative del previsto. «Tre partiti di Governo su quattro avevano chiesto però una serie di misure già in questo preventivo», ha ricordato il relatore del rapporto di maggioranza Fiorenzo Dadò. «Certo – ha ammesso – dal punto di vista del Governo è un compito più complesso. Questo, però, è un preventivo di transizione, non troppo coraggioso».

L’iniziativa dell’UDC

Sullo sfondo, va ricordato, c’è l’iniziativa democentrista che impone di mettere mano alle forbici. A fronte di una maggioranza parlamentare che sposa la linea del risanamento finanziario attraverso il contenimento della spesa, c’è una minoranza (PS e Verdi) che chiede di attingere dalle tasche dei cittadini, riportando il moltiplicatore al 100%. È una politica giusta?, ha chiesto Righinetti. «Negli anni pre-COVID è stata attuata una politica non troppo responsabile verso le finanze pubbliche, con sgravi e nuovi compiti. Si è speso di più e guadagnato di meno», ha replicato Durisch. Insomma, aumentare le tasse non è che la logica conseguenza di scelte definite errate: «Alzare il moltiplicatore cantonale rimette le finanze pubbliche sulla strada giusta». Immediata la replica del direttore del DFE: «Sulla fiscalità stiamo facendo quello che il Parlamento ci ha chiesto nel 2019, ossia abbassare moltiplicatore di 3 punti e preparare una riforma fiscale entro il 2024, anno a partire dal quale lo stesso moltiplicatore potrà tornale al 100 percento. La pandemia non può stravolgere questa pianificazione a medio termine». La Lega, dal canto suo, aspetterà l’esito del voto: «Il mio augurio è che il popolo dia luce verde per intervenire sugli eccessi di spesa». In caso di no alle urne, ha avvertito, entrerà in gioco il meccanismo automatico del freno al disavanzo e ci sarà giocoforza un aumento del carico fiscale, «contro cui ci opponiamo». Dal canto suo, il direttore del DFE ha escluso forzature: «Stiamo ragionando su interventi sulla traiettoria di sviluppo della spesa. Nessuno di noi ha piacere di intervenire tanto per farlo e togliere prestazioni a piacere. Se ci sarà bisogno di intervenire oltre si faranno misure dolorose».

Declamatoria o vincolante?

Ma, in buona sostanza, questa iniziativa indirizza l’agire politico del Governo oppure è un mero atto declamatorio? «Agire prevalentemente sulla spesa senza intervenire sulle entrate significa tagliare le uscite», ha osservato Durisch. Sollecitato sulla decisione iniziale del PS di non raccogliere le firme salvo poi sostenere il referendum della VPOD, il capogruppo socialista ha spiegato che il PS è sceso attivamente in campo quando è stato chiaro a tutti «l’ampio margine di manovra che il Governo avrebbe avuto» (ossia il ricorso a decreti non referendabili) e «il conseguente massacro per la socialità». A questo proposito, il direttore del DFE ha spiegato che sì, il Governo può muoversi in questo senso ma a livello parlamentare ci sono gli strumenti per bloccare certi indirizzi». «Questa iniziativa provocherà un gran can-can, ma all’atto pratico non penso porterà grandi risultati», è stata invece la lettura del presidente popolare democratico. Il problema, ha aggiunto, «non sta nelle uscite per il personale, che anzi è stato aumentato». E non è mancata una stoccata al movimento di via Monte Boglia: «Dice di essere contro le tasse ma chi ha aumentato la spesa, al DI, e tassato con i radar è stata proprio la Lega». «Dadò spara nel mucchio, ma qual è il dipartimento che costa di più?», ha ribattuto Guerra. «Se volete tagliare su cassa malati e ospedali potete tagliare nel dipartimento del PPD», ha subito replicato Dadò.

Sgravi ai ricchi

Sul fronte del PS le idee sono chiare: il risanamento non lo si raggiungerà attraverso sgravi ai ricchi e tagli alla spesa pubblica. «La teoria di abbassare le tasse per favorire le nuove aziende non è mai stata verificata e invito i favorevoli a provarlo». Il PS, come noto, intende percorrere la via opposta: «È la Confederazione stessa che ci dice di aumentare le entrate dello 0,2-0,4% del PIL: per il Ticino parliamo di 120 milioni di franchi, ed è quanto noi proponiamo di fare». Immediata la replica di Dadò: «Il PS è sempre col sorriso in mano e di manica larga quando si tratta del pubblico. Però in Parlamento hanno bocciato la nostra iniziativa per i disoccupati over 50 solo perché avrebbe incentivato le aziende». E al «basta sgravi fiscali ai ricchi», ribadito da Durisch, anche Guerra ha replicato con un lapidario: «Bisogna tirare la cinghia e tagliare sugli sperperi dello Stato, su una spesa fuori controllo».

L’innovazione in Ticino

Il taglio alla spesa non è che uno dei tanti capitoli politici aperti. Più in generale, ha ricordato Righinetti ai suoi ospiti, il Ticino non ha mai fatto riforme importanti ed è quasi sempre rimasto in una confort zone. È un limite e serve invece più coraggio? Per il presidente del PPD, «la politica ha limiti notevoli come la scarsa velocità nel prendere decisioni. Innovazione ed eccellenza in Ticino stentano ad arrivare». «Il periodo post-pandemia sarà molto marcato dal punto di vista dell’innovazione», è stata la risposta di Vitta. «Dobbiamo però essere realisti e umili: siamo un cantone di 350 mila abitanti e non possiamo fare tutto e bene. Dobbiamo individuare dove abbiamo le capacità per emergere». Per Guerra, «è indispensabile garantire le condizioni quadro migliori per chi arriva in Ticino. Noi come Lega ci siamo mossi ma i litigi politici speso impediscono di tirare in gol». Riprendendo quanto affermato da Vitta, Durisch ha sottolineato la necessità di «fare politica economica anche per le piccole-medie imprese».

