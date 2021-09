La domenica del Corriere si fa in tre. Dalle 19 (replica alle 22) su Teleticino il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti discuteranno di soldi. A partire dalle finanze cantonali in difficoltà causa coronavirus, una situazione che preoccupa e che limita l’operazione rilancio del Cantone. Poi verrà fatto un cenno alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, un pozzo senza fondo e la cui situazione ci interroga da cittadini e da salariati. Infine un capitolo verrà dedicato al referendum finanziario obbligatorio in votazione il prossimo 26 settembre. È giustificato o eccessivo fare in modo che il cittadino sia chiamato automaticamente ad esprimersi su certe spese e investimenti? A confrontarsi saranno Cristina Maderni, parlamentare PLR; Maurizio Agustoni, capogruppo PPD; Sergio Morisoli, capogruppo UDC; Ivo Durisch, capogruppo PS e Michele Guerra, parlamentare della Lega.