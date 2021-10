Superfranco e linea BNS

In queste settimane il franco svizzero è tornato a salire, guadagnando sia sull’euro che sul dollaro USA. Il nuovo rafforzamento del franco da un lato può creare ostacoli all’export elvetico, dall’altro può dare vantaggi all’import svizzero, rendendolo meno caro, fatto di rilievo in particolare in questa fase di aumento dei prezzi a livello mondiale. Continuerà o no l’ascesa del franco? E la Banca nazionale svizzera manterrà o no la stessa linea di freno al franco, con tassi negativi e acquisti di valute estere? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Walter Lisetto di Axion Swiss Bank. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.