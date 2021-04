Alle spalle ci siamo lasciati un anno difficile, contraddistinto da un radicale cambiamento delle nostre abitudini e più in generale della nostra vita. Oggi è Pasqua, il giorno della rinascita, ma anche di riflessione interiore per chi crede. Per molti è invece una giornata paragonabile a tante altre, segnata, purtroppo, dalla pandemia. Con questa intervista vogliamo parlare a chi crede e a chi non crede e lo facciamo con monsignor Valerio Lazzeri. Il vescovo della Diocesi di Lugano sarà ospite del vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti.