Vita da sindaco

Si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali del 18 aprile 2021. Sappiamo che ci attende una campagna anomala, almeno in partenza, per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia. A La domenica del Corriere il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti (dalle 19 su Teleticino) tasterà il polso ai sindaci dei cinque principali comuni del cantone. Una chiacchierata con coloro che sono sempre in prima fila, nel bene e nel male. E sempre costretti a dover ragione un po’ a tutti, talvolta a difendere l’indifendibile. Un ruolo che li costringe spesso a dimenticare il loro partito. Una chiacchierata a tutto tondo con il sindaco di Lugano Marco Borradori e quello di Bellinzona Mario Branda (entrambi in studio) e, collegati via Skype Bruno Arrigoni (sindaco di Chiasso), Samuele Cavadini (sindaco di Mendrisio) e Alain Scherrer (sindaco di Locarno).