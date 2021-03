Premetto che non siamo contro per principio a un abbassamento del moltiplicatore. Ad esempio, nel suo messaggio 6/2019 a commento del consuntivo 2018, il Municipio di Morbio Inferiore concludeva che «occorrerà trovare un giusto equilibrio tra la possibile realizzazione di nuovi servizi e investimenti a favore della comunità ed una eventuale diminuzione dell’onere fiscale a carico dei cittadini». Peccato che in seguito con il preventivo 2020 si è rimangiato queste intenzioni. Rimane il fatto che un’alternativa sarebbe proprio quella di mettere in cantiere o di rafforzare determinati servizi.

Dal punto di vista finanziario gli avanzi d’esercizio vanno a diminuire il debito pubblico e con esso i servizi del debito (interessi e ammortamenti) creando spazio per ulteriori spese o investimenti. Non va dimenticato che la fiscalizzazione progressiva ha un effetto ridistributivo: paga più imposte chi percepisce redditi più elevati. La riduzione del moltiplicatore attenua questo effetto. Per di più le famiglie più indigenti e bisognose, siccome non tassate, non ricevono un centesimo dall’abbassamento del moltiplicatore!