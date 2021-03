Sono convinto che a Lugano sia necessario migliorare gli spazi dedicati alla mobilità lenta: marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili. Avendo abitato per una dozzina di anni a Zurigo posso valutare le differenze tra queste due città e ritengo pertanto che a Lugano vi siano delle concrete possibilità di miglioramento.

Il centro ed il lungolago rappresentano il biglietto da visita della nostra bella città, non solo per i turisti ma anche per i residenti. Queste due zone vanno valorizzate e rese più vivibili: sono certo che in questo modo si riuscirà a far tornare le persone ad abitare nel quartiere del centro.

Lo scorso anno il Municipio ha preso due misure che appoggio perché vanno nella giusta direzione. Dopo alcuni mesi di prova, il limite dei 30 km/h sul lungolago è finalmente diventato definitivo, per fortuna senza costosi iter burocratici di approvazione. Inoltre, assecondando una richiesta del PPD, si è deciso di prolungare le domeniche senz'auto (spero anche dopo Pasqua). Il successo di queste azioni lo si può vedere ogni domenica e pure in settimana con l'aumento delle biciclette in città.

Queste sperimentazioni devono essere più vaste testando i 30 km/h anche su via Pretorio, viale Cattaneo, via Pioda e Corso Pestalozzi: vie del centro molto frequentate dai pedoni che desiderano attraversare con maggiore sicurezza e dai ciclisti che godono di scarsi spazi.

Non solo, bisognerebbe offrire anche altre opportunità. Per esempio, lo sapevate che al lunedì sera, d'estate, a Zurigo viene organizzata la «Monday Night Skate» chiudendo le strade per permettere a quasi un migliaio di inline-skater di pattinare su di un percorso prestabilito attraverso la città? Non sarebbe bello organizzare qualcosa di simile anche a Lugano?

Sperimentando delle piccole ma coraggiose azioni e favorendo di conseguenza la mobilità lenta a Lugano, la vivibilità del centro ne risentirebbe positivamente a vantaggio di tutti (giovani, anziani, turisti e commercianti in primis). Io voglio impegnarmi in questo senso!

Per recuperare gli under 30 (i giovani) dobbiamo avere il coraggio di mettere... più 30!

La parola a Andrea «Tak» Tarchini, candidato sulla lista «PPD, GG e Verdi liberali» al Consiglio comunale di Lugano

©CdT.ch - Riproduzione riservata