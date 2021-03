Essendo nato e cresciuto a Chiasso, ho visto e vedo continuamente come cambia questa cittadina. Chiasso si è sviluppata soprattutto grazie a fattori quali scambi commerciali, doganali, finanziari, di logistica e di servizi. Di conseguenza, gli scenari sia economici sia sociali della nostra cittadina, e direi di tutta la zona di confine, sono in costante mutamento.

Il cambiamento è da sempre un arricchimento per l’uomo e quindi concetti come «Chiasso la città da vivere» sono da sostenere con una ricerca costante di proposte nuove e innovative che hanno come missione una gestione della cosa pubblica lungimirante, efficace, dinamica e coraggiosa. Gli obiettivi principali da consolidare o da raggiungere sono legati al rafforzamento del benessere socioeconomico del nostro Comune come pure ad un miglioramento d’immagine per attirare nuovi residenti, intervenendo con misure coraggiose per far fronte soprattutto alla crisi strutturale delle attività commerciali.

Chiasso ha dimostrato di avere una propria territorialità ed una propria capacità di gestire i suoi fenomeni di sviluppo interno ed esterno, favorevoli o sfavorevoli che siano. E deve continuare appunto a farlo con intelligenza «smart», efficacia e senso di responsabilità.

Il progetto «Gleis 4» è un’idea all’avanguardia per la riqualifica di un’ampia zona in centro a Chiasso ormai in disuso e non più necessaria alle FFS; l’obiettivo è di rimettere questi spazi a disposizione della popolazione. Tutto questo attraverso una riorganizzazione economica, sociale e territoriale alla quale si aggiunge l’arrivo della scuola di moda. Questi progetti daranno sicuramente un tocco di dinamismo e di positività alla nostra simpatica e bella cittadina. Il progetto recente di deviazione del tratto autostradale con la galleria sotto la collina del Penz è infine un’ulteriore conferma di come ci siano idee concrete per migliorare la nostra qualità di vita ed il benessere della nostra comunità.

Ormai con quello che stiamo vivendo nostro malgrado da un anno, tutti ora sentono di più il bisogno di positività, di creare nuove opportunità, di fare e di uscire da una situazione che purtroppo sta rimettendo in discussione il benessere socioeconomico delle future generazioni nella nostra cittadina e nella nostra regione.

Fondamentale sarà soprattutto un approccio costruttivo di sinergie, di condivisione di progetti e di collaborazione. Per progredire e mantenere il nostro benessere è quindi necessario lavorare tutti insieme, avendo come unico obiettivo il miglioramento della nostra cittadina a tutti i livelli, sia sociali che economici, per tutte le generazioni, non dimenticando le diverse fasce della popolazione.

Stefano Bianchi, candidato sulla lista PPD, Verdi liberali e Indipendenti al Consiglio comunale di Chiasso

