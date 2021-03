L’UDC non fa promesse elettorali che non possono essere mantenute o che non possano essere sostenibili nel tempo. Con un debito pro capite di 7.300 franchi, quasi 2.000 franchi sopra la media cantonale, e debiti verso terzi per circa 60 milioni di franchi, il Comune dovrà far fronte ad ulteriori investimenti necessari per circa 30 milioni di franchi nei prossimi anni.

Al contrario di alcuni altri esponenti politici della Capriasca, vediamo come puro opportunismo elettorale una diminuzione del moltiplicatore d’imposta comunale. Infatti, una riduzione del 2% del moltiplicatore significherebbe un risparmio annuale sulle imposte di circa 40-70 franchi a dipendenza del reddito. L’UDC intende invece agire in modo responsabile e lungimirante, ottimizzando le risorse esistenti, facendo acquisti mirati e riducendo drasticamente le tasse causali.

L’UDC sostiene l’acquisto dello stabile ARL 2, tramite il quale sarà possibile dare uno spogliatoio con doccia agli operai comunali, un magazzino per materiale e veicoli del Comune, come pure una sede idonea alla nostra Polizia.

Non parliamo solo di centralizzazione, l’UDC promuove la prossimità e intende mantenere almeno uno stabile comunale per quartiere. Questi verrebbero messi a disposizione di associazioni attive sul territorio, dei cittadini e delle assemblee di quartiere. Gli immobili vuoti in esubero dovranno essere venduti tramite concorso pubblico in modo da finanziare gli investimenti previsti.

L’UDC pensa anche alle tasche dei contribuenti che già pagano molto e nei prossimi anni saranno chiamati a far fronte all’ingente spesa delle misure anti-COVID-19 messe in atto dalla Confederazione. Miriamo infatti alla riduzione delle tasse causali, come quella sui rifiuti. Le ditte non possono smaltire tutti i rifiuti nei punti di raccolta comunali (per esempio un artigiano può solo smaltire la carta e il cartone dell’ufficio, i cartoni della merce devono essere smaltiti tramite le ditte specializzate). L’UDC intende dimezzare tale tassa e ampliare l’offerta di raccolta di plastiche e umido.

Oltre a questo, l’UDC intende diminuire la produzione di rifiuti e le spese. Un esempio: la gestione degli albi comunali. Forse non tutti sanno che vengono aggiornati tramite un servizio della Posta, oltre a creare dei costi, si ottiene una quantità di rifiuti cartacei non indifferente. L’UDC promuove una gestione elettronica degli albi, i quali funzionerebbero al 100% con energia rinnovabile e permetterebbero un aggiornamento istantaneo e interattivo a beneficio del cittadino, delle finanze comunali e dell’ambiente.

Sono i dettagli che fanno la differenza, l’UDC è concreto e trasparente, non vende false illusioni. Ad oggi riceviamo circa 3 milioni all’anno dalla perequazione finanziaria, fino a quando? Una riduzione del moltiplicatore ci sarà quando e se le finanze del Comune lo permetteranno. Ad oggi sarebbe tanto irresponsabile quanto di scarso aiuto alle nostre famiglie; sosteniamo piuttosto una gestione mirata delle risorse e una drastica diminuzione delle sproporzionate tasse causali per gli artigiani.

Il 18 aprile avremo la possibilità di scegliere tra minestre riscaldate, illusioni e promesse politiche degli altri partiti, oppure la franchezza, la sostenibilità e la trasparenza dell’UDC. Qualunque sia la vostra scelta, votate!

Daniele Gadina, candidato per l’UDC al Municipio e al Consigli comunale di Capriasca

