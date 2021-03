La cooperativa «Vivere Lambertenghi» rientra quindi in questa nuova realtà a sostegno delle abitazioni a pigione moderata. Il sindacato OCST, in collaborazione con l’associazione «GenerazionePiù», ma anche con il «Gruppo di Solidarietà» e diversi privati cittadini, si è fatto promotore per dare questo nuovo impulso di abitazioni a pigioni sostenibili in centro. All’apparenza potrebbe sembrare sbagliato impegnarsi, in questo periodo, in un’operazione immobiliare del genere, pensando alle tante costruzioni dentro e fuori i centri urbani e ai rischi più volte paventati dell’alto numero di alloggi sfitti. Così non è parso ai promotori. Chi oggi continua a costruire, speculando sulla grande liquidità in circolazione e sui tassi di interesse bassi, molto spesso non è orientato verso le categorie di persone dal reddito modesto. Pure i costruttori cosiddetti «istituzionali» (casse pensioni pubbliche) hanno vieppiù tralasciato di rinnovare il loro compito sociale come se non ci fosse questa esigenza. Il bisogno è invece molto reale e presente!