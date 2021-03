Perché votare la lista numero 2 RinnoviAmo Magliaso (Lega-UDC-Indipendenti)? Lo dicono le due parole dell’intestazione della lista.

Amo (amore): perché tutti i candidati sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale amano Magliaso ed hanno a cuore il benessere sia del Comune sia dei propri abitanti. Perché noi vogliamo solo il meglio per il Comune e perché vogliamo un Comune moderno al passo con i cambiamenti del tempo.

Rinnovare: perché vogliamo proseguire l’opera iniziata una decina di anni or sono da due giovani del paese, Luca Paltenghi e Daniele Bernasconi, che con il loro entusiasmo giovanile hanno creato il gruppo e nel primo quadriennio, schierati all’opposizione, hanno iniziato la loro opera cercando di portare una ventata nuova.

Ventata nuova che ha portato poche soddisfazioni in Consiglio comunale perché non sempre presi seriamente. Un primo risultato però lo ottennero in campagna elettorale. Il sindaco che era in carica da decenni fu sconfitto.

Cinque anni fa, la situazione è migliorata in quanto per la prima volta si riuscì a far eleggere in Municipio Luca Paltenghi. Un municipale di minoranza, ma che qualche vantaggio l’ha portato riuscendo a far passare alcune proposte, fra le quali, anche grazie alla sua spinta e a quella del nuovo Municipio, l’importante progettazione della nuova scuola elementare.

Ora, questo rinnovamento vorremmo poterlo continuare incrementando i nostri rappresentanti sia nel legislativo sia nell’esecutivo, non per interessi o per ambizioni personali oppure soltanto per fare i soldatini, ma per essere concreti e propositivi nell'interesse della popolazione e non del singolo partito o movimento.

Ecco, per questi motivi chiediamo la fiducia degli elettori perché Magliaso ha bisogno di una nuova spinta che i partiti tradizionali che hanno fin qui gestito il Comune non hanno più in quanto ancora radicati al vecchio concetto di gestione di Comune.

Grazie anticipatamente a chi ci vorrà sostenere.

Dario Paltenghi, candidato sulla lista RinnoviAmo Magliaso al Consiglio comunale di Magliaso

