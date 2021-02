Quando si parla di apprendisti, la tendenza per chi è chiamato a proporre qualcosa di concreto è quella di formulare un aumento del loro numero. Affrontiamo il tema da un’altra angolazione, perché è soprattutto una questione di impostazione e di qualità.

Spesso mi pongo la seguente domanda: «Ha un senso continuare a formare così tanti apprendisti di commercio e di vendita?». La domanda è più che legittima essendo nostra responsabilità indirizzare i giovani verso formazioni che abbiano un futuro. Nell’ultimo anno abbiamo visto come il mondo del lavoro è stato stravolto dalla pandemia e come la digitalizzazione l’abbia fatta da padrone. Sicuramente gli orientatori professionali attivi nelle varie sedi scolastiche hanno preso coscienza di ciò e auspico che riescano a mostrare valide alternative per far nascere nuovi interessi nei giovani che intendono intraprendere la strada del tirocinio. È anche importante riuscire a capire quali siano le potenzialità di ogni singolo giovane, magari ancora immature o nascoste, ma sicuramente presenti e su cui bisogna investire. Purtroppo, la scuola di oggi non presta molta attenzione a questo aspetto e spesso i giovani che desiderano optare per un apprendistato sono assai disorientati.

Oltre alla scelta del tipo di apprendistato, è importante che in seno alle aziende formatrici, pubbliche o private, ci siano le condizioni e la volontà di investire sugli apprendisti. Seguire un apprendista, se lo si fa seriamente, è impegnativo, ci vuole la risorsa del tempo, che non tutti hanno. Sarebbe, inoltre, interessante che gli apprendisti possano ricevere dall’azienda in cui sono occupati la possibilità di iscriversi a dei corsi extra per colmare le proprie lacune o per esplorare materie verso cui dimostrano particolare interesse.

Sentire di giovani che dopo aver ottenuto il diploma non riescono a trovare il primo impiego fa male. Non dovrebbe succedere. Personalmente non posso esprimermi per il settore privato, ma avendo lavorato per tanti anni in quello pubblico ritengo che almeno i Comuni debbano fare di più in questo ambito. Ancora una volta non è una questione di numeri, di quanti apprendisti sono formati ogni anno e di quanti ottengono questa opportunità. Non ci si può fermare lì.

Si sa benissimo che quando si va alla ricerca del primo impiego viene richiesta l’esperienza, la conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese e una somma di altri requisiti. È importante che i Comuni (e eventuali aziende che desiderano seguirne l’esempio) facciano uno sforzo in più, prevedendo la possibilità per i neodiplomati di proseguire il proprio percorso professionale e formativo in azienda. In sintesi, l’idea è questa: un anno come impiegato a tempo determinato con un accompagnamento interno di qualità da parte delle Risorse Umane per garantire ai neodiplomati la continuazione della formazione e aumentare le possibilità di trovare il primo impiego. Colmare le lacune, acquisire ancora più competenze e consolidarle in un ambito in cui si è particolarmente portati, dare la possibilità di ampliare le proprie conoscenze, in particolare in ambito informatico oppure in quello dell’apprendimento di una nuova lingua straniera.

E tutto ciò per confermare che essere «apprendista» non è solo una questione di numeri.

Raffaella Soffiantini, candidata per il PLR al Consiglio comunale di Lugano

