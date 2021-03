Ad un mese dalle elezioni, tutto tace a Bellinzona su quello che potrà essere il presumibile risultato d’esercizio 2020 delle finanze comunali.

Anche se il preventivo presentato a suo tempo che indicava in circa 1,5 milioni il probabile avanzo d’esercizio è stato largamente superato dagli eventi e dagli effetti della pandemia che si sono tramutati in più spese e meno ricavi, non può sicuramente non inquietare la previsione di un disavanzo di 10 milioni avanzata nell’edizione di domenica 14 marzo dal domenicale di via Monte Boglia, specialmente sapendo che il suo referente politico in Municipio è il responsabile delle finanze.

Se questo dato fosse confermato, lo scostamento tra preventivo e consuntivo sfiorerebbe i 12 milioni: decisamente troppo se è vero che il Municipio ha quantificato in «soli» 3-4 milioni l’effetto della COVID-19 sulle finanze 2021. Sommato alle dichiarazioni inequivocabili fatte dal sindaco Branda in un’intervista ad un quotidiano di non sentirsi tenuto a svelare prima delle elezioni comunali quali misure il Municipio intende applicare per rientrare in cifre più accettabili, pomposamente su quali pilastri si baserà la revisione della spesa, difficile non preoccuparsi su quanto ci attende. Se confermato il disavanzo 2020, i tempi entro i quali il tesoretto della Città (quaranta milioni di fondi propri) è destinato a sciogliersi si ridurrebbero ulteriormente, tanto più considerate le manovre in corso per modificare i meccanismi della perequazione intercomunale con benefici per i Comuni paganti e minori contributi ai Comuni riceventi che vedrebbero Bellinzona tra i maggiori perdenti.

Sarebbe difficile per la Città atteggiarsi a vittima sacrificale e reclamare più solidarietà quando gli esempi di una gestione discutibile e poco parsimoniosa delle finanze sono sotto gli occhi di tutti. Basterebbe dire che l’eventuale riduzione del contributo di perequazione è una frazione di quanto è stato scialacquato con i noti sorpassi su opere pubbliche.

A dipendenza del risultato che sarà in grado di presentare, l’ufficializzazione del consuntivo dell’anno trascorso può rappresentare per il Municipio un formidabile argomento di vendita per ottenere un nuovo mandato o, viceversa, l’occasione per sollevare nuovi dubbi e riserve sulle capacità dell’attuale compagine di gestire la cosa pubblica. Servirà pure per capire se i nostri dubbi sui rischi di aumento del moltiplicatore erano e sono giustificati oppure se la cittadinanza può continuare a dormire sonni tranquilli. Se fosse così, saremo i primi ad essere contenti di essere stati cattivi profeti, ma permetteteci di nutrire qualche dubbio.

L’importante è ora che il Municipio si decida a pubblicare i risultati 2020. L’anno scorso abbiamo vissuto la commedia dei sorpassi ufficializzati una volta noto che le elezioni sarebbero slittate di un anno, non vorremmo che la stessa tattica fosse applicata anche nel 2021 per i conti comunali!

Luigi Calanca, candidato sulla lista «Liberi» al Municipio e al Consiglio comunale di Bellinzona

