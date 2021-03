Il territorio della nostra città, per usare una nuova metafora, è un crogiuolo di opportunità che può sollecitare un’attrattività anche d’ordine turistico. Partiamo dall’unicità che caratterizza la storia e il territorio della nuova Bellinzona: i tre Castelli medievali. La storia recente ci insegna che la politica può offrire opportunità talvolta inimmaginabili. Negli anni Sessanta e Settanta è stato possibile, con importanti elargizioni private, giunte anche per merito dell’allora sindaco Athos Gallino, e contributi del Cantone, della Confederazione e del Comune, ridare dignità al Castel Grande e recuperare adeguatamente gli altri due. E i due monumenti sono stati iscritti come patrimonio dell’umanità UNESCO assumendo una risonanza a livello internazionale.

Questa è storia. Ora una riflessione come monito per il futuro. Nel 2018 l’inciampo con una perdita di gestione corrente di oltre mezzo milione. Deve suonare ancora oggi come monito.

Con la nuova convenzione per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona, e con la decisione del Consiglio comunale dell’8 marzo che ha accettato il credito di 1,8 milioni per la valorizzazione del patrimonio UNESCO «fortezza di Bellinzona», si può guardare al futuro con ottimismo.

Gli obiettivi, considerati nella nuova impostazione, sono impegnativi e devono inserirsi nella dinamica di promozione turistica, culturale ed economica. Ciò dovrà generare le risorse finanziarie per sostenere gli obiettivi politici raggiungibili con la coesione fra i vari settori coinvolti. La politica deve alzare lo sguardo affinché ai turisti vengano offerte strutture alberghiere adeguate. Penso al progetto dello spazio ex Gaggini che da anni langue, non so in quale cassetto o su quale scrivania.

Claudio Cattori, candidato sulla lista PPD-GG-PVL al Municipio e al Consiglio comunale di Bellinzona

