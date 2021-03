Il mercato dell’alloggio di Bellinzona si sta espandendo a dismisura senza tenere conto dei bisogni specifici e delle risorse a disposizione delle diverse frange della popolazione, sospinto da logiche spesso contradditorie e difficilmente comprensibili in base al comune buon senso. Così, negli ultimi due/tre anni, il tasso di sfitto è raddoppiato, raggiungendo quota 3,5%. Tenuto conto degli edifici attualmente in costruzione e delle autorizzazioni già accordate, si stima che a breve si giungerà a una percentuale di sfitto pari al 6/7%! La credenza popolare che vorrebbe un abbassamento delle pigioni a fronte di tanta offerta è purtroppo smentita dalla realtà. Il canone d’affitto è rimasto stabile nel tempo. I tassi ipotecari ai minimi storici permettono infatti alle casse pensioni, che figurano tra i maggiori attori sul mercato immobiliare, di poter sostenere tassi di sfitto del 10% e anche di più senza perderci. Intanto, chi si presenta all’Associazione per la protezione degli inquilini dice di non trovare casa e di dover far fronte ad affitti troppo alti.