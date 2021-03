Per rendere la Città e i suoi quartieri più vivibili e apprezzabili, la mobilità dolce deve essere un punto centrale e urgente nelle discussioni politiche comunali, un elemento indispensabile per ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi pari a zero netto emissioni nel 2040.

Per diminuire il traffico motorizzato vanno potenziate e rese sicure le piste ciclabili e collegati tutti i quartieri con piste ciclabili e stradine pedonali. In particolare, è necessario ridurre al minimo il traffico motorizzato in prossimità delle scuole: oggi ci sono ancora troppe situazioni problematiche dal punto di vista della viabilità durante gli orari di inizio e fine delle scuole, che rendono pericoloso il percorso a piedi casa-scuola. Percorso che deve essere fattibile a piedi o in bicicletta in tutta sicurezza, non certamente collocando parcheggi «scendi e vivi» all’entrata delle scuole, come è purtroppo il caso attualmente in diversi quartieri.