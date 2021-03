Molto si discute in questo periodo sul Dog Park in Capriasca. Attualmente ne esiste uno a Tesserete, di fronte al cimitero, provvisorio, ma in funzione da alcuni anni. Presto verrà dismesso per lasciare spazio alla costruzione della nuova scuola del primo ciclo.

L’attuale Municipio si è chinato sulla tematica ed ha cercato un terreno idoneo alla creazione di una nuova area di svago per cani. A quanto pare, trovare un terreno conforme non sembra essere cosa facile: vincoli normativi impediscono la posa di recinzioni su terreni agricoli, altre soluzioni sono invece reputate non adatte in virtù della loro particolare posizione. La scelta è quindi caduta, ancora una volta, su un’ulteriore soluzione «provvisoria». Dal cimitero di Tesserete si vorrebbe passare a quello di Sala Capriasca. Per ora, di soluzioni definitive non se ne parla ancora.

Pur comprendendo le difficoltà oggettive, la scelta non sembra decisamente essere delle migliori. Oltre al suo ulteriore carattere «provvisorio», altri elementi rendono tale proposta quanto meno discutibile. Da un lato, l’idoneità e l’opportunità di insediare tale infrastruttura nuovamente nei pressi di un cimitero e di un luogo di culto ci sembra essere poco opportuna; dall’altro, la cronica carenza di posteggi nel quartiere di Sala Capriasca non ne gioverà affatto. Anche la morfologia del terreno scelto e la dimensione finale del nuovo Dog Park di Sala Capriasca lasciano molto a desiderare. Il rischio che questa struttura non risponda alle reali esigenze dei proprietari di cani mi sembra più che concreto. L’esercizio pare essere più un alibi che una concreta prestazione offerta alla cittadinanza. Se Dog Park dev’essere, che si trovi una soluzione idonea e definitiva, che rappresenti una valida e accettabile alternativa.

Quale proprietaria di cani, mi chiedo se il Dog Park (qualsiasi sarà la variante finale che verrà scelta) sia veramente la soluzione ai problemi, reali o presunti, di convivenza tra cani e umani. Cosciente del fatto che non tutti provino gli stessi sentimenti verso questi amici a quattro zampe, ed a rischio di alienarmi il loro supporto, ritengo che tale convivenza non debba necessariamente passare da simili infrastrutture. Il territorio è un bene comune di cui tutti dovrebbero poter approfittare equamente.

La soluzione non può essere un lembo di terra recintato, ma dovrebbe passare per il rispetto reciproco ed una maggiore tolleranza. Evidentemente il rispetto va in primo luogo dimostrato dai proprietari di cani che devono saper gestire in modo corretto il proprio animale, educandolo e sorvegliandolo nel modo più opportuno. Così come un biker deve saper gestire in modo appropriato il proprio mezzo e rispettare gli altri utenti del territorio. Allo stesso modo penso vi sia margine per accogliere senza pregiudizi i cani (e i bikers) anche da parte di chi il territorio lo vive in altro modo.

La riflessione sopra riportata, lo avrete intuito, va oltre la tematica in oggetto e riguarda tolleranza e rispetto: virtù che, a mio avviso, vengono troppo spesso a mancare. Dietro pregiudizi e, forse, interessi personali si fatica a condividere la ricchezza del nostro territorio, che in molti invidiano.

Tutto sarebbe molto più facile ed insieme potremmo riuscirci, se solo volessimo. Insieme è più bello.

Doriana Cattani, candidata per il PLR al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

