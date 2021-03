Questi interrogativi erano emersi poiché AEM, da tempo immemore fornitore di elettricità per il comprensorio della Capriasca, aveva deciso in modo unilaterale di apportare alcune modifiche alle fatturazioni delle prestazioni fornite alle singole economie domestiche, abrogando il bonus relativo all’esistenza di una termopompa e abrogando la tariffa notturna, interessante per diverse utenze. Per di più, la fatturazione di AEM comprendeva e comprende tuttora la causale «contributi di legge» che rappresenta, a volte, sino ad 1/3 dell’intera «bolletta».

Siccome alle domande formulate non è stata data una risposta completa e puntuale, nemmeno ad oggi, ma anzi in modo unilaterale AEM ha introdotto, dal 01.01.2021, una nuova «tassa sulla potenza», auspico che la nuova compagina municipale prenda il «toro per le corna» e chiarisca definitivamente se l’agire dell’azienda è corretto. Ciò lo si deve, sia per trasparenza, sia perché è necessario mantenere un’attenzione accresciuta verso ogni spesa soprattutto quando essa non rappresenta un lusso bensì un bisogno primario a cui non è possibile rinunciare. Ritengo pertanto non sia più sufficiente limitarsi ad enunciare, in modo generico, l’esistenza di «una fattiva collaborazione con AEM», la quale «in occasione della necessità di sostituire un membro del CdA lo ha fatto con una cittadina capriaschese», anche se la stessa siede in Consiglio comunale (cfr. risposta dell’on. Sindaco a interpellanza PLR dell’8 maggio 2018, sito del Comune).