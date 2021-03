Con la pandemia in corso, complici le varie chiusure, si è confrontanti con un vero e proprio boom di persone che nel fine settimana si riversano sulle montagne di tutto il Cantone. Anche il Comune di Capriasca è confrontato con questi massicci afflussi che creano problemi di viabilità e parcheggio soprattutto nell’alta valle, principalmente a Bidogno, Corticiasca e Gola di Lago. Queste mete sono molto gettonate per chi vuole raggiungere bellissimi luoghi con vista sul Luganese come la Capanna del Monte Bar.

È di poche settimane fa l’articolo, apparso sul CdT, in cui si informa che il Comune di Verzasca ha deciso di prendere in mano le redini di una situazione che l’estate scorsa ha travalicato i confini del sopportabile per la popolazione residente, con traffico e auto posteggiate in ogni dove. Verzasca, polizia, ente turistico, aziende di trasporti, ecc. hanno istituito una «task force» che si occuperà di gestire questi afflussi sul proprio territorio.

È assai utile ed interessante guardare alle iniziative altrui per trarne insegnamenti, spunti di riflessione e agire di conseguenza. In Capriasca, nei fine settimana e nei giorni festivi, la situazione è diventata delicata e talvolta ingestibile. Il massiccio afflusso di escursionisti che non trovano parcheggi sfocia spesso in comportamenti maleducati e irrispettosi di pascoli e sedimi privati. Atteggiamenti che mettono a dura prova la pazienza dei residenti, esattamente come avvenuto in Verzasca.

La polizia, chiamata in causa, ha dal canto suo messo in campo quanto possibile. Il problema di Capriasca è che si tratta di un Comune territorialmente molto esteso che deve rendersi conto che l’essere attrattivo dal punto di vista turistico implica determinati interventi strutturali e organizzativi affinché non diventi vittima del suo stesso successo.

È imperativo che le persone che siederanno in Consiglio comunale e in Municipio, a partire dal prossimo aprile, prendano coscienza che non si può più temporeggiare: è tempo di intervenire concretamente alfine di rendere il territorio di Capriasca godibile, sia per il turista di giornata sia per quello che si ferma più a lungo ma, anche e soprattutto, per il residente.

Uno sguardo critico alle infrastrutture, alle strade, ai collegamenti, ai sentieri, ai parcheggi e alle alternative di collegamento è quello che ora ci vuole per un territorio che merita più riguardo di quanto fatto finora.

Dominique Bernasconi, candidata sulla Lista Civica Capriasca 2020 al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

