Quando penso al mio Comune, a Caslano, il paese in cui vivo felicemente con la mia famiglia, mi piace immaginarlo come uno splendido fiore, colorato, profumato e rigoglioso grazie ad ogni straordinaria peculiarità che lo caratterizza.

Il fiore come metafora della vita, con le radici nel terreno che simboleggiano le nostre tradizioni e i petali che, come sogni e prospettive, si protendono verso il sole, verso il futuro.

Ogni singolo petalo rappresenta un aspetto essenziale e l’unione di tutti i petali, come in un fiore che sboccia, deve rendere unico e sempre più attrattivo il nostro prezioso Comune.

La «S» di sicurezza che ha il compito di garantire la tutela dei cittadini e la tranquillità pubblica. Particolare attenzione va dedicata alla protezione dei minori e a vigilare che i percorsi casa-scuola siano sicuri per i nostri bambini.

La «L» di lungimiranza che è l’attitudine necessaria per poter lavorare insieme con «lo sguardo rivolto al futuro» in maniera saggia e consapevole.

La «A» di attrazioni che riescono ad accontentare ogni fascia di età e ogni esigenza. Dalla Piazza Lago agli sport, dal divertimento alla cultura, dalle manifestazioni alla ristorazione, ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

La «N» di natura che ci affascina e che ci sorprende in ogni stagione, dalle passeggiate sul Monte Sassalto fin verso la Foce della Magliasina costeggiando il magnifico specchio d’acqua del lago Ceresio.

Per continuare a coltivare accuratamente il nostro bel fiore, Caslano, è fondamentale dare ampio ascolto, voce e sostegno a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli per garantire serenità, protezione e benessere con buonsenso, concretezza e competenza.

«Con i fatti verso il futuro»: questo è il nostro motto per collaborare in maniera propositiva al raggiungimento degli obiettivi per il bene comune!