Nel 1947 il Bulletin of Atomic Scientist propose il modello dell’orologio dell’apocalisse. Si tratta di un orologio metaforico che misura la distanza stimata all’estinzione dell’umanità, che viene indicata come la mezzanotte. In origine si considerava solo il rischio di un’apocalisse nucleare, mentre dal 2007 si sono aggiornati i parametri dell’orologio considerando qualsiasi evento sia in grado di causare danni irreparabili all’umanità. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una continua diminuzione del tempo rimasto assestandoci, da un anno, al minimo storico dell’orologio dell’apocalisse: 100 secondi alla mezzanotte. Tutti questi continui spostamenti in avanti sono spiegati da tre fattori: l’aumento delle tensioni belliche nel mondo, l’inazione contro il cambiamento climatico e la pandemia da COVID-19.