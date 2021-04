Il nostro non è marketing, non abbiamo niente da vendere, ma qualcosa da proporre sì. Proponiamo un Comune con delle infrastrutture moderne, con strade su cui anche un bambino che semplicemente deve andare a scuola possa camminare o pedalare in assoluta sicurezza.

Una cosa è certa: se vogliamo che i Comuni ticinesi sappiano far fronte alle esigenze di oggi e di domani, occorre rafforzare la sensibilità ambientale e la ricerca di giustizia sociale. Dobbiamo farlo per garantirci una buona vita e per garantirla ai nostri figli e ai nostri nipoti. Dobbiamo farlo in quest’epoca in cui, anche in Svizzera e anche in Ticino, aumentano la povertà e le disuguaglianze.