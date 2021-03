Vorrei condividere con i cittadini di Lugano la mia grande preoccupazione per il costante aumento del traffico motorizzato privato sulle strade del Ticino e su quelle di Lugano in particolare. Dalle statistiche risulta che a Lugano circola più di un’auto ogni due abitanti, senza tener conto, ovviamente, dei lavoratori pendolari e dei frontalieri. Mi domando se sia ancora sostenibile questa difficile situazione da un punto di vista della sicurezza di pedoni e ciclisti, dell’inquinamento dell’aria e degli insopportabili rumori.

Per carità non voglio mettere in dubbio la libertà di ognuno di possedere un’auto privata o quante ne voglia, ma mi domando: perché almeno non migliorare nel contempo la vivibilità e la sicurezza degli altri utenti delle strade cittadine?

Perché, ad esempio, non chiedere agli ausiliari di Polizia di sanzionare con più attenzione e frequenza coloro che non permettono ai pedoni di attraversare in sicurezza sulle strisce pedonali, invece di dedicarsi quasi esclusivamente al controllo dei parcheggi?

Perché non investire di più su nuove ed efficaci protezioni dei marciapiedi, allargando anche lo spazio di camminata su questi ultimi?

Perché non raddoppiare il tempo concesso ai pedoni per attraversare le strade nei punti dove sono presenti i semafori?

Siamo inoltre sicuri che tutti i marciapiedi della città siano ancora a norma?

Perché non rinunciare a qualche posteggio in zona blu per avere più marciapiedi e spazi per ciclisti e pedoni?

Perché non assumere persone in assistenza e disoccupati a tempo determinato per assistere la Polizia e migliorare regolarmente la sicurezza sulle strade e fornire informazioni utili a tutti gli utenti?

Si potrebbero ad esempio sensibilizzare molto di più i giovani e aiutare anziani e disabili a frequentare finalmente in totale sicurezza i marciapiedi e i passaggi pedonali.

A chi non è capitato di trovarsi improvvisamente davanti dei bambini, i quali attraversano la strada di corsa per non perdere l’autobus, che sta partendo nella corsia opposta? La situazione descritta sopra è frequente e pericolosissima sia per i bambini, sia per gli automobilisti stessi. Non si può sempre aspettare che avvengano dei gravi incidenti prima di interessare la politica e di agire.

A me piacerebbero più investimenti pubblici, più controlli radar mirati e più frequenti da parte della Polizia per ridurre al minimo l’attuale alto rischio di incidenti.

Giulio Corsaro, candidato per il PS al Consiglio comunale di Lugano

