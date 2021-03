Questa pandemia ha stravolto le nostre vite dalla testa ai piedi: ogni nostra abitudine e ogni nostra routine è stata modificata e cambiata fino a trasformarsi in qualcosa di nuovo. In precedenza dovevamo alzarci, vestirci e uscire; ora, invece, ci bastano 5 minuti per svegliarci e accendere il computer. Da una vita sfrenata e movimentata siamo passati ad una vita comoda e ferma: la scrivania di casa nostra si è trasformata nel banco di scuola e le pause nel cortile tutti assieme sono diventate pause con sé stessi nella propria camera o, per chi è più fortunato, in giardino o in balcone. Ma la mancanza più grande è l’aver perso la nostra vita sociale, non poter vedere ogni giorno i propri amici e i propri compagni oppure non poter ascoltare dal vivo una lezione e non poter interagire direttamente con il professore senza che ci sia uno schermo a separarci. Tutto ciò ci fa provare un senso di nostalgia.