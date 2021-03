Antichi e nuovi amici di Porza, udite... Ho pensato un po’ a come rivolgermi a voi. Un partito vi chiama «Porzesi», l’altro «Porziani»: io vi chiamo solo «amici». Detto tra noi, fra un appellativo e l’altro – per ragioni di gusto totalmente personali e quindi non sindacabili – preferisco Porzesi (Porziani fa rima con «marziani»), ma ovviamente non è questo né il momento né il luogo per disquisire di toponomastica.

Un paese non è un insieme di strade o di tubature. È un insieme di persone – alcune giovani, altre meno – che hanno bisogni e preferenze proprie, di cui un buon amministratore della cosa pubblica non può non tener conto. Perciò, mentre gli altri se ne stanno lì a stabilire a quale partito appartenesse il primo Porzese o Porziano che dir si voglia marcando il territorio come vecchi gattopardi impolverati, noi, che siamo un movimento in movimento, ci portiamo avanti.

E vogliamo cominciare col chiarire una questione, che è poi l’unica che conta agli occhi di certi: il moltiplicatore d’imposta. Il Comune di Porza ha il secondo moltiplicatore d’imposta più basso del Cantone: è attualmente al 56%. Cosa significa? Che nel tempo, le bellezze del nostro paese, la posizione privilegiata, la tranquillità del posto, oltre che il pregio di alcune sue costruzioni, hanno attirato da noi molti contribuenti benestanti. Tutto questo ha creato una grande ricchezza di cui beneficiamo tutti, abbienti e meno abbienti.

Udite quindi bene, amici, prima che qualcuno se ne esca con le solite falsità, come già successo in altre campagne elettorali: noi di «Insieme per Porza» non abbiamo nessuna intenzione di aumentare il moltiplicatore d’imposta. Sono tutti bravi a governare lesinando all’eccesso senza fornire servizi di qualità alla popolazione. Noi invece vogliamo mantenere basso il moltiplicatore, ma ottimizzare in modo lungimirante le spese e gli investimenti per aggiungere nuove ricchezze a quelle che abbiamo già: servizi che favoriscano la conciliabilità famiglia-lavoro specie delle mamme, che inneschino comportamenti virtuosi a livello ecologico e che stimolino a una partecipazione più attiva alla vita sociale e culturale del nostro paese.

«Sei davvero una persona di cuore, sempre così disponibile», mi dicono spesso. Grazie, amici, state pur tranquilli che continuerò ad esserlo, perché è nella mia natura più profonda. Ma per portare avanti una certa linea occorre alzare il capo e parlare fuori dai denti come fa, dalla rupe, il Re Leone. Nel frattempo, pensando a chi votare, occhio alle bufale e buona campagna a tutti!

Siro Realini, candidato sulla lista «Movimento Civico-Insieme per Porza-IPP» al Municipio e al Consiglio comunale di Porza

