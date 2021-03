Sono nato 24 anni fa e sono cresciuto a Locarno. Mi piace lo sport e sono in particolare un grande appassionato di calcio, sport che pratico nel tempo libero con i miei amici e che, se un giorno mi si presenterà la possibilità, vorrei tornare anche a praticare come sport a livello amatoriale.

A Locarno, mi piacerebbe realizzare un nuovo campo di calcio e anche un campetto da basket in modo da poter mettere a disposizione luoghi di svago in cui praticare lo sport anche a coloro che non hanno il tempo o non vogliono iscriversi ad una società sportiva. Per la pallacanestro, poi, scarseggia nei dintorni un’associazione sportiva che la pratichi. L’obiettivo è di favorire una maggiore relazione tra i giovani, permettere loro di rinvigorirsi e di divertirsi senza la pressione della competizione che vige nei club, ma soprattutto dare la possibilità di praticare sport senza pagare tasse d’iscrizione. Non tutti hanno infatti i mezzi per pagarle e arrischiano così di non giocare mai e quindi di rimanere sempre in panchina. Personalmente sono convinto che la città di Locarno debba offrire anche questa possibilità ai giovani e perché no, anche alle persone più mature che hanno ancora la passione per lo sport.

Purtroppo nel nostro Comune non ci sono molti spazi pubblici liberi dove poter passare le serate e i weekend con amici giocando al pallone. Infatti, se si guarda al grande afflusso di gente nel campetto sintetico delle elementari di Ascona, sia nei giorni estivi, sia in quelli invernali, si capisce che la domanda c’è e che è importante. Questi sono luoghi in cui molte persone si recano per dare sfogo alla loro gioia di vivere, per divertirsi e passare tempo con amici e conoscenti, affrontandosi in partitelle ricche di entusiasmo e condite da una sana competizione. Un campetto con erba naturale a Locarno c’è ed è di fronte alle scuole medie della Morettina, ma il problema di questo campo è che non si cura abbastanza l’erba, col rischio di incidenti indesiderati. Questo campo è sempre ben occupato da chi desidera passare del tempo libero giocando al pallone.

Penso sia importante valorizzare tutti gli sport in generale, in modo da offrire a tutti, e non solo ai giovani, la possibilità di sgranchirsi braccia e gambe e di praticare una sana attività fisica, per compensare il tempo passato fermi davanti al computer, al tablet, al cellulare, alla PlayStation o agli altri aggeggi elettronici. Sempre di più vediamo infatti ragazzi e ragazze delle scuole medie attaccati ai loro cellulari non solo durante le ricreazioni, ma anche durante i weekend. Questo genera isolamento che può sfociare in solitudine, ansia e depressione e col tempo anche in veri e propri problemi fisici, come difficoltà della vista, mal di testa, disturbi del sonno e problemi alla schiena dovuti alla scorretta postura del corpo mentre usano questi mezzi.

Per questi motivi sono convinto che lo sport, e in generale il movimento all’aria aperta, possano solo portare beneficio ai giovani e a tutta la popolazione. Lo sport praticato in solitario ti insegna a gestirti autonomamente, accresce il tuo senso di responsabilità, ti insegna a credere in te stesso.

Sono dell’opinione che spazi di questo genere dovrebbero essere ubicati in posizioni strategiche, facilmente raggiungibili dai cittadini locali, ma anche da quelli di altri Comuni e dai turisti.

Per concludere, ritengo che questo progetto servirebbe pure da incentivo al turismo permettendo così alla nostra magnifica città di generare maggiori introiti.

Josip Tolic, candidato sulla lista Verdi e Indipendenti al Consiglio comunale di Locarno

