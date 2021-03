La prima impostazione, parlando di Officine, è quella di opposizione totale che si ostina a non considerare il risultato della votazione di due anni fa sull’accordo siglato fra Municipio, Governo e FFS: è una scelta che posso capire perché anche io nel 2019 votai contro, così come fecero i sindacati. Ma ritengo anche che ostinarsi oggi su questa via, che il popolo ha di fatto superato, sia una scelta rinunciataria che preclude uno sbocco progressivo alla pianificazione urbana. La seconda impostazione è invece quella che prova a migliorare la situazione concreta, partendo dal contesto in cui viviamo (anche se può non entusiasmarci) e riconoscendo gli attuali rapporti di forza.

Ecco perché noi comunisti bellinzonesi ci alleiamo oggi ai socialisti nella lista dell’Unità di Sinistra: per valorizzare al massimo i contenuti pubblici (del Comune e del Cantone) del nuovo comparto Officine e porre al centro della discussione dei vincoli di tipo ecologico e sociale, a partire da un numero il più elevato possibile di alloggi a pigione moderata e di spazi culturali. Sono conscio naturalmente del problema dello sfitto, ma bisogna riconoscere che esso è anzitutto determinato dal fatto che le pigioni risultano troppo elevate e che i posteggi privati (che restano necessari, per quanto la priorità sia l’offerta del trasporto pubblico) hanno costi esorbitanti per le famiglie. E per quanto concerne la questione dei giovani, trovare un’ubicazione (non temporanea) per uno spazio culturale in cui siano loro garantite forme di autodeterminazione e di responsabilizzazione mi pare finalmente realistico. Sul piano formativo, infine, se ero scettico all’idea di spostare il liceo (che già è inserito in un «campus» con le sue sinergie), in Gran consiglio ho aderito a una mozione interpartitica per disporre nel sedime delle Officine di una scuola orientata all’alto valore aggiunto tecnologico come la SAMB.