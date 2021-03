A Gordola, dopo le discussioni in merito al risanamento delle scuole, si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali. Per quanto riguarda il Burio si è finalmente giunti ad una decisione, i cittadini hanno scelto il risanamento. Ovviamente non nascondo la mia delusione poiché avrei preferito una scuola nuova, oppure un vero progetto di valorizzazione, anziché l’attuale risanamento. In sede di propaganda pro-risanamento PLR e PPD hanno fatto delle promesse. È mia intenzione collaborare affinché le promesse vengano mantenute, ma il voto popolare non ha messo tali promesse sulla mia bocca. A chi le ha fatte spetta l’onere e l’onore di mantenerle.

Ma il Burio non sarà l’unico tema della prossima legislatura. Ci sono altri importanti investimenti da portare avanti. Leggo di pareri contrastanti, taluni invitano all’austerità, altri invece alla spregiudicatezza. In proposito ho sentito - lato PLR - il paragone tra investimenti privati per una casa e quelli del nostro Comune. Sono sempre favorevole a portare esempi poiché ci aiutano a capire. In questo caso però è necessario prestare attenzione. Una casa sottostà alle leggi immobiliari ed in qualsiasi momento si può decidere di vendere l’immobile. Discorso completamente diverso per gli investimenti in beni amministrativi del Comune che vanno imperativamente ammortizzati nella loro durata di vita. Non possiamo certo decidere di vendere una strada o la scuola per monetizzare. Il nuovo modello contabile - come pure il buon senso - invita ad un ammortamento lineare dei beni amministrativi secondo il criterio della durata teorica di utilizzo del bene. Il nostro Comune ha vissuto con un moltiplicatore artificiale all’84% trascurando la manutenzione di stabili, strade e territorio. Ora determinati interventi diventano impellenti e nei prossimi anni dovremo investire parecchio per mantenere attrattivo il nostro Comune. Io sono pronto a collaborare con tutti, da parte mia sarò oculato ponderando ogni decisione e promuovendo scelte lungimiranti. Dobbiamo essere consapevoli che le decisioni prese oggi segneranno il territorio e le finanze per decenni.

Un altro importante tema sarà dovuto all’introduzione del modello contabile MCA2 che ci obbligherà a chinarci su temi legati al finanziamento dei servizi. I servizi offerti dal Comune dovranno essere autosufficienti e sarà vietato finanziarli per esempio tramite il gettito fiscale. La mia opinione personale è che vorrei mantenere il più possibile gli ottimi servizi oggi offerti. Se sarà necessario rivederli, allora mi impegnerò affinché i cittadini meno fortunati non vengano penalizzati.

Sarà una legislatura «breve ma intensa» per Gordola, credo che sarà indispensabile liberarci dal «giusto o sbagliato» e dal «io ho ragione e tu torto». Soltanto ascoltando l’opinione di tutti e cercando il compromesso ne potranno uscire decisioni vincenti per la nostra comunità. Secondo me questa sarà la via per far fare a Gordola il prossimo passo verso il futuro. Io sono pronto!

Davide Gianettoni, candidato indipendente sulla lista Alternativa per Gordola al Consiglio comunale di Gordola

