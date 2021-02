La crisi da coronavirus non è un problema di natura esclusivamente sanitaria. Lo è anche a livello sociale, psicologico, economico, finanziario, informativo, ecologico, ambientale e, soprattutto, educativo. Infatti, se da un lato la pandemia ci ha richiamati a una maggiore consapevolezza dell'attuale situazione, dall'altro ha fatto riemergere aspetti della natura umana quantomeno discutibili.

La noncuranza per beni e spazi pubblici da parte di taluni ne è un esempio. Penso a una scena alla quale assistei camminando per le vie di Massagno nel corso di una fredda domenica novembrina dell'anno scorso. Rincasando dopo essermi recato in chiesa, potei constatare di persona quanta inciviltà regni tutt'oggi in materia d'igiene e rispetto del suolo pubblico: delle mascherine usate giacevano spiaccicate al suolo e alcune, addirittura, infilate nelle fessure dei muri. A quel punto inviai una segnalazione alla Polizia del mio Comune.

Ora, non occorre essere dei geni o aver conseguito una laurea cum laude in chimica e biologia per capire come e dove vanno smaltite le mascherine dopo l'utilizzo. Nel caso in cui queste ultime non venissero smaltite correttamente vi sarebbe, a lungo andare, un impatto significativo a livello igienico, ecologico e ambientale.

Oltre ad essere anti-igienico e anti-ecologico, sporcare o inquinare il suolo pubblico è un insulto verso i contribuenti che ne finanziano la costruzione e l’eventuale manutenzione pagando le imposte. Ma anche verso chi, in seguito, dovrà rimediare a tale scempio.

Sempre per quel che riguarda le mascherine chirurgiche usate se, per esempio, un bambino ne toccasse una e si mettesse le mani in bocca potrebbe prendere qualche schifezza. Oltretutto, se lasciate in giro, le mascherine usate accumulano batteri.

Per evitare in modo sicuro la diffusione di agenti patogeni legati al virus, le succitate mascherine andrebbero riposte in un sacchetto di plastica e gettate in un contenitore chiuso. Il tutto andrebbe poi gettato nella spazzatura, che verrà bruciata uccidendo il germe. Oltre a ciò vi sono contenitori per l'immondizia nel raggio di pochi chilometri, se non di pochi metri. Per non parlare di quelli in casa propria.

Il SARS-CoV-2 sopravvive da qualche ora a qualche giorno sulle superfici a seconda del tipo di superficie dopodiché muore. Peccato che il polipropilene, materiale di cui sono fatte le mascherine chirurgiche, non sia biodegradabile.

Oggi più che mai dovremo attingere a tutte le risorse a nostra disposizione per estirpare un altro virus, ossia quello dell'ignoranza. Occorre quindi agire sul senso civico di quella che, spero, sia una minoranza.

Benedetto Ricciardi, candidato sulla lista PPD, Generazione Giovani e Verdi liberali per il Consiglio Comunale di Massagno

