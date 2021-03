Ci sono, già oggi, tanti motivi per risiedere, stabilirsi o almeno trascorrere qualche ora nel Comune di Riviera. Il mercato immobiliare offre oggetti a prezzi vantaggiosi e di conseguenza l’attività edilizia e la crescita della popolazione, soprattutto famiglie, sono state sostenute negli ultimi anni. Traffico e code sono praticamente inesistenti e Biasca e Bellinzona sono a pochi chilometri; anche il Sud del Cantone è più vicino grazie alla Galleria di base del Ceneri. Fuori dagli abitati si è subito circondati da verde e boschi. La natura si mostra al meglio lungo le pendici delle montagne circostanti, dove l’acqua, nel corso dei millenni, ha lavorato come un abile scalpellino la dura pietra granitica dando vita a creazioni che sono meta di bagnanti, degli amanti di sport estremi e di gente semplicemente alla ricerca di evasione e di frescura. Non mancano servizi essenziali, scuole, aree di svago, eventi ricreativi e società di ogni genere e per tutte le fasce di età.