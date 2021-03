«Cercate di promettere un po’ meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni»: è una frase di un grande uomo politico, Alcide De Gasperi, che sottolinea l’importanza di vivere la politica con sincerità.

Lugano è una perla con enormi potenzialità, ma ha tanti margini di miglioramento. Il mio sogno è di vederla tra le prime 30 città al mondo come vivibilità, ma è necessaria una partecipazione dei cittadini tramite un dialogo continuo con le istituzioni.

L’età media si sta alzando ed i redditi sono sempre più inadeguati. La politica deve parlare la lingua del risparmio, dell’austerità, della cultura, della normalità. Una parte di cittadinanza sta perdendo, giustamente, interesse e fiducia verso la politica perché sente che questa non comprende le esigenze della quotidianità. Ci sono sempre più famiglie che non riescono a conciliare lavoro e figli perché c’è una preoccupante disoccupazione femminile, le rette dei nidi sono alte, i costi familiari sempre più insostenibili.

La città di Lugano non ha tenuto in considerazione che il processo di aggregazione doveva proseguire dando maggiore rilevanza ai quartieri, consentendo ai cittadini di viverli più intensamente.

I giovani sono sempre più sofferenti: non hanno più punti di riferimento e le loro prospettive non sono incoraggianti. Il problema dei giovani riguarda anche la loro crescita all’interno e all’esterno delle famiglie, la loro formazione ed il loro sviluppo culturale ed individuale. Stiamo facendo qualcosa di importante per i nostri ragazzi e per i nostri futuri cittadini? Vogliamo davvero una futura cittadinanza e una futura classe dirigente senza ideali, senza cultura, senza speranze?

Non ho la presunzione di pensare che la soluzione di questi problemi sia facile. Ma sono convinto che dobbiamo portare maggiore entusiasmo in politica. Dobbiamo alleggerire i costi delle famiglie con redditi più bassi, ad esempio proponendo un ridimensionamento delle rette dei nidi per consentire alle famiglie che hanno bambini piccoli di respirare e poter svolgere le proprie funzioni lavorative con maggiore serenità. Dobbiamo riportare vita nei quartieri che sono spesso dimenticati: gli spazi di aggregazione nelle zone dove si vive quotidianamente sviluppano il dialogo, gli incontri, lo scambio di idee e la partecipazione viva dei cittadini. La Grande Lugano deve essere davvero grande e accogliere le realtà più periferiche, anche con un concetto di mobilità più intelligente: ad esempio con una tariffa unica su tutto il territorio. I giovani vanno coinvolti e valorizzati: devono essere stimolati ed avere occasioni per esprimersi, per partecipare, per poter sviluppare i propri talenti, per poter sviluppare quell’io sociale che si afferma nell’adolescenza e che, oggi, ha uno sviluppo sempre più ritardato.

In democrazia, i cittadini hanno il potere di scegliere chi dovrà decidere il loro futuro in un certo periodo. Questa scelta deve essere ben ponderata. Ed è importante che tutti i cittadini vadano a votare perché uno dei problemi principali è proprio l’astensione elettorale la quale genera una cattiva politica. Spesso è proprio chi crede davvero in certi ideali che smette di votare: ed è proprio di costui che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tornare a credere nei valori della politica. Dobbiamo tornare a votare per la nostra libertà, per i nostri diritti individuali, per il nostro futuro. È il momento di farlo.

Cristiano Poli Cappelli, candidato per il PLR al Consiglio comunale di Lugano

