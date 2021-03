Ci sono valori umani che erano, sono e devono restare il punto di riferimento di chi vuole fare politica in una società democratica, in Capriasca come nel resto della Svizzera. Abbiamo tutti incarnato quei valori quando abbiamo limitato i nostri spostamenti per proteggere vite umane, indipendentemente dalla loro età, dal loro sesso o dalla loro nazionalità. Ed è ora compito di noi tutti continuare a sostenere i principii imprescindibili della convivenza quali la libertà, la tolleranza, il rispetto e l’uguaglianza. Ovvero quei principii su cui si basa la nostra Costituzione.

Essere attivi come giovani donne in politica in realtà sa essere sinonimo di responsabilità. Vale la pena di ribadire che esistono realtà in cui il lavoro e la dedizione fanno rima con concetti come libertà e legalità. Così vale per me: essere candidata per il Municipio vale prima di tutto come richiamo a una coesione di tutta la cittadinanza attorno ai valori di una società genuinamente aperta e liberale.

In Capriasca sentiamo ora tutti bisogno di equilibrio. Come raggiungerlo? L’alchimia è meno complessa di quello che si potrebbe pensare. Anzitutto bisogna dare ascolto al tessuto sociale: di fronte a momenti politici fin troppo burrascosi è ora di spostare l’attenzione alle urgenze concrete. Bisogna dedicarsi alle tante piccole realtà imprenditoriali che valorizzano le risorse del nostro territorio. Dobbiamo ribadire che la Capriasca è il polmone verde del luganese: vale per il turismo giornaliero o di lunga durata, vale per chi sceglie di spostarsi da noi e vivere le potenzialità dell’home office, vale per i molti sportivi che ogni giorno raggiungono i nostri sentieri e le nostre strade, vale per chi sa scorgere opportunità economiche nel mercato che si è aperto sulla sostenibilità ambientale. Una politica concreta deve saper valorizzare questo potenziale imprenditoriale, fatto nella società di oggi anzitutto di sostenibilità e, come detto, responsabilità.

Ma l’equilibrio è soprattutto il frutto di chi valorizza la perseveranza. Quando usciremo dalle misure di contenimento della pandemia scopriremo che «là fuori» il mondo non è fatto di soli clic su un sito internet. I prossimi anni pretenderanno tanta dedizione da parte delle istituzioni per ricucire gli strappi causati dal coronavirus. Il Municipio dovrà saper emergere sulla distanza, senza rischiare di dissipare subito tutte le energie (ovvero, sapendo amministrare con cura i conti pubblici). La mano pubblica dovrà aiutare, non ostacolare, la ripartenza delle attività economiche e dovrà saperlo fare su tutto il lungo percorso che si prospetta di fronte a noi.

Le elezioni di aprile sono solo un traguardo intermedio della nostra corsa verso il futuro della Capriasca. Valori, ascolto e perseveranza: questi sono i punti di riferimento che dovranno guidarci nell’attività politica e istituzionale dei prossimi anni. Sarò felice di dare il mio contributo a questo futuro condiviso.

Luisa Polli, candidata per il PLR al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

