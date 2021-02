in vista delle elezioni comunali siamo a disposizione per pubblicare il tuo contributo sul nostro sito web cdt.ch nella sezione «Il mio comizio», che vedrà la luce oggi a mezzogiorno. Si tratta di uno spazio attraverso il quale potrai far conoscere il tuo programma e i tuoi obiettivi. Attenzione, però, dovrai osservare queste regole: