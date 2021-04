Dopo la chiusura della attuale legislatura, avvenuta con la combattuta seduta di Consiglio comunale di lunedì 29 marzo, tutti i candidati, uscenti compresi come il sottoscritto, potranno dedicarsi alla campagna elettorale in attesa del voto del 18 aprile prossimo.

Desidero dire due parole sulla realtà dei nostri giorni nella politica comunale facendo conoscere la mia visione personale.

Per me è importante poter arrivare a risultati in tempi che per noi politici sembrano brevi ma che per i cittadini sono lunghissimi. Questo viene dalla mia esperienza di piccolo imprenditore nel settore privato dove si è abituati ad agire in modo flessibile e rapido.

I tempi lunghi sono dati dalla burocrazia e anche dalla sacrosanta possibilità di ricorso, ad esempio, ecco quindi che essere pragmatici per me è fondamentale.

Quello che arriva ai cittadini del nostro operare sono, da una parte, i servizi ed i beni comuni, sempre fondamentali soprattutto per le famiglie che ormai vedono spesso e sovente entrambi i coniugi impegnati professionalmente, e, dall’altra, le tasse di vario genere e l’imposta comunale.

Ora, nel futuro prossimo, in programma abbiamo ancora grossi investimenti come l’edificazione della nuova sede di primo ciclo di scuola elementare, della seconda palestra, la riorganizzazione dei magazzini e depositi comunali e tanti altri lavori che occorre fare per rendere il nostro Comune sempre più adeguato alle necessità dei propri abitanti. Abitanti che per la maggior parte sono rappresentati dalle famiglie che portano a Capriasca gioia e vita creando un importante scambio intergenerazionale con i nostri anziani, risorsa e memoria storica da non dimenticare.

Un mio desiderio è l’impegno a favore delle famiglie – quelle considerate «tradizionali» e quelle nelle più svariate forme che oggi vediamo nascere – e delle loro necessità. Agire a favore di tutti ma in special modo a favore di coloro che dalla vita hanno ricevuto meno, che pur impegnandosi correttamente e cercando di uscire dalle situazioni negative hanno bisogno di un sostegno solidale della comunità.

Qui due parole sulla decisione di diminuire di un punto il moltiplicatore d’imposta per quest’anno: ho votato contro perché se economicamente la perdita in gettito d’imposta sarà «solo» di 141.300 franchi, il segnale che si è voluto dare non è corretto. Abbiamo troppi indicatori che l’economia non vivrà splendori per qualche anno. Il 94% non renderà certo attrattivo fiscalmente Capriasca. Dubito che lasciando nelle tasche dell’85% dei contribuenti una cifra tra i 5,00 ed i 20,00 franchi annui si faccia la felicità di molti rischiando di dover tagliare poi dei servizi.

Sarebbe davvero inopportuno dover ripristinare o aumentare a breve termine il moltiplicatore come detto in seduta da qualche collega di altri gruppi: tra i parametri indicati per la sua fissazione vi è proprio la stabilità del moltiplicatore stesso. Staremo a vedere.

Chiedo il sostegno degli elettori per portare avanti questa visione della politica comunale.

Marco Bianchi, candidato per il PPD al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

