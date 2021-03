Città di frontiera e storica porta d’entrata della Svizzera, Chiasso ha avuto la fortuna di essere un microcosmo, un’autentica metropoli in miniatura, con tutte le sfide che questo comporta. Con una presenza multiculturale come in nessun altro luogo del Cantone nei suoi storici quartieri popolari.

Nell’immaginario collettivo, la rappresentazione della periferia è associata al degrado. Come quelle delle grandi città italiane, Roma ad esempio, che Valerio Mattioli in «Remoria – la città invertita» definisce «di una bruttezza mediocre, scadente, ordinaria. Di uno squallore che nemmeno concede nulla alla potenza distopica della grande periferia metropolitana».

La forza di questa bruttezza è l’inerzia, il tempo immobile. Questo è il problema, quando manca un’anima e nessuno sente più un senso di appartenenza. Anche noi non siamo stati esenti da difficoltà, come il degrado dovuto alla mancata manutenzione dell’edilizia popolare degli anni Settanta con conseguenti problemi d’ordine pubblico, come la cronaca degli ultimi anni conferma.

È possibile, ne sono convinto, con piccoli passi e interventi ragionevoli e con il contributo di tutta la comunità, ricreare quel senso di appartenenza e di legame che porta a migliorare la vivibilità. A Chiasso abbiamo potuto vedere interventi mirati che hanno migliorato la vivibilità dei quartieri storici di via Soldini e di via Odescalchi. La ristrutturazione ha ridato un po’ di colore ai palazzi popolari, la posa di elementi d’arredo urbano, quali panchine, aiuole e spazi verdi ha abbellito e reso più piacevole questi spazi. La cultura è un altro fiore all’occhiello di Chiasso e con i suoi teatri, i suoi musei, e le numerose mostre e attività culturali contribuisce a creare un senso di comunità.

Nei prossimi anni le FFS smantelleranno delle loro installazioni, liberando spazi pregiati proprio nel centro della città. Questa è una fantastica opportunità di ragionare su un nuovo quartiere. Pensato secondo criteri moderni e attento ai bisogni della comunità. Spazi verdi e luoghi dove potere passeggiare godendo di fiori, alberi, fontane, con spazi aggregativi e culturali, ristoranti, negozi, alberghi. Questo potrà inoltre alleggerire le superfici densamente popolate di via Soldini, che vanta il primato di area con la densità di popolazione più alta d’Europa.

Sarà una sfida affascinante che potrà dare nuovo slancio alla nostra città. Sarà questa la strada per realizzare i sogni di Chiasso e rendere la città vivibile e gradevole, un luogo in cui la gente possa sentirsi a casa. Allora per miracolo tenderà ad averne maggiore cura.

Giorgio Giacomazzi, candidato sulla lista «Unità di Sinistra – I Verdi – Indipendenti» al Consiglio comunale di Chiasso

