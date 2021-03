Non è un mistero che i cittadini, negli ultimi decenni, si siano allontanati parecchio dalla politica comunale. Le ragioni sono diverse ma vi è una diffusa convinzione che a fare politica siano solamente le persone che hanno degli interessi in gioco. Alcuni segnali, come il fatto che in vari Comuni non si trovino nemmeno candidati sufficienti a riempire i «cadreghini vacanti», la dicono lunga.

Ammesso e non concesso che sia sempre così, questa difficoltà oggettiva non va però presa come scusa per mettere in lista chiunque: lo si è scoperto recentemente in Capriasca, dove un gruppo neocostituito ha pensato bene di proporre una candidata nota per le sue simpatie verso l’estrema destra negazionista. Quello che sconcerta è il fatto che pur conoscendo questa realtà inquietante e sempre attuale - a giudicare dalle recenti esternazioni della candidata - si sia deciso di far sottoscrivere a dei cittadini un elenco che comprendeva il suo nome. È logico pensare che un proponente, prima di firmare e sostenere la lista, dovrebbe conoscerne tutti i nomi, incluso il programma politico ma, non è una giustificazione, è altrettanto logico pensare che si facciano delle verifiche approfondite sui candidati prima di proporli.

Lascia perplessi la superficialità dell’affermazione che la candidata avesse una «fedina penale pulita» e che non si fosse a conoscenza di questa situazione a fronte di informazioni note da anni e che ancora il primo di febbraio - quindi ventun giorni prima del termine ultimo per la modifica delle liste - in rete la si stigmatizzasse in maniera energica con fotografie e testi eloquenti. Turba molto che la consegna della lista avvenisse poco dopo il Giorno della memoria, a dimostrazione che di memoria ce n’è sempre meno.

Grazie poi al «Corriere del Ticino» questo bubbone è esploso in tutta la sua purulenza, scatenando la reazione di diverse frange della politica e soprattutto quella del presidente cantonale dell’UDC Piero Marchesi che invitava la popolazione della Capriasca a non votare la loro candidata. Quest’ultima ha poi deciso di dimissionare dal partito citando una mancanza di sostegno dai vertici.

Un’ultima considerazione: se questa vicenda fosse rimasta confinata nel limbo dei pettegolezzi e non fosse finita sui giornali cosa sarebbe successo? Fortunatamente viviamo in una società nella quale gli estremismi, pur se in crescita, restano sempre un fenomeno marginale e dove il giornalismo indipendente e libero fa ancora il suo dovere. Credo fermamente che la scuola debba insistere di più sui periodi storici che hanno portato le «destre» e le «sinistre» a compiere genocidi inenarrabili; solo così avremo dei cittadini che sapranno fare fronte comune contro l’odio. Stiamo in guardia perché il passo verso il baratro è più corto di quello che si pensa.

Aaron Rezzonico, candidato sulla Lista civica al Municipio e al Consiglio comunale di Capriasca

