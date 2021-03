L’emergenza pandemica e i suoi risvolti economici e sociali si sono abbattuti su un tessuto produttivo cantonale già fragile. Due indicatori statistici lo confermano. Il reddito medio mensile pro capite ticinese (dato del 2020) è di 1.200 franchi inferiore alla media nazionale, un divario che è in crescita; addirittura, nel periodo preso in esame (2016 – 2018), il reddito mediano ticinese è diminuito del 3,6%, segno di una involuzione economica in atto. E nel quarto trimestre del 2020 sono andati persi diecimila posti di lavoro rispetto al medesimo periodo del 2019. Le indennità per perdita di guadagno e per il lavoro ridotto e gli aiuti alle imprese per i casi di rigore permettono per il momento di contenere la disoccupazione, secondo i criteri OIL in Ticino già sopra il 6%. Molte attività, anche a basso valore aggiunto, lottano per sopravvivere alla crisi.