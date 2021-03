Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente, il cambiamento del clima è un processo strisciante. A poco a poco ci si abitua a inverni più caldi, a estati più asciutte, a temporali più frequenti. La Svizzera deve prendere contromisure a questi cambiamenti. E prima lo farà, meglio sarà.

Entro il 2040, la Svizzera deve disporre di un’infrastruttura ecologica funzionante, tanto nello spazio rurale quanto in quello urbano.

Attraverso il «Green New Deal», vogliamo promuovere – in modo innovativo – i progetti a sostegno delle energie rinnovabili: agro-ecologia, economia circolare e mobilità a zero emissioni. Questo per gettare le basi per un’economia e una società ecologicamente sostenibili e a prova di crisi.

Per un Ticino clima-positivo a partire dal 2040, il «Green New Deal» propone nei Comuni delle misure concrete per vari settori: edilizia, trasporti, mobilità, industria, smaltimento dei rifiuti, agricoltura, energia e settore finanziario.

La crisi legata alla COVID-19 è stata una prova di forza per la nostra società e ha esposto senza pietà le debolezze di un’economia globalizzata e guidata dal profitto. Dobbiamo fare in modo che la crisi economica non porti a squilibri ecologici e a disuguaglianze sociali ed economiche ancora maggiori. Per questo motivo dobbiamo quindi intraprendere ora la strada dell’economia verde e sociale di domani!

La trasformazione ecologica può avere successo solo nel quadro della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Affinché ciò sia possibile, occorre migliorare la sicurezza sociale, migliorare il lavoro retribuito e non retribuito, aumentare la compatibilità tra lavoro e vita familiare e rafforzare le opportunità di partecipazione per tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine.

Per raggiungere questi obiettivi, i Comuni sono la dimensione ideale in cui questo sistema entra in gioco. Una città, piccola o grande, è un territorio in cui ogni attività è organizzata in modo da facilitare le altre secondo un circolo virtuoso. Avere delle città sostenibili è possibile.

A favore di questo cambiamento, la presenza de I Verdi nei Comuni è fondamentale.

