Sono Luisa Aliprandi, consigliera comunale a Lugano dal 2016 e membro della Commissione della pianificazione del territorio e della Commissione scolastica. Per due anni sono stata anche membro della Commissione delle petizioni.

Mi sono ricandidata perché desidero continuare a mettermi, con impegno, a disposizione della città affinché al lavoro svolto da me finora possa essere data una continuità. Le cose da fare sono molte e i temi per i quali desidero impegnarmi sono parecchi. Qui cercherò di elencarne alcuni.

Il mio impegno sarà per i giovani dai 12 ai 18 anni, credo sia necessario aprire più centri giovanili e avere un’offerta di eventi su misura per loro. Importantissimo inoltre poter disporre di strutture che possano offrire un maggior sostegno psicologico ai nostri giovani soprattutto in questo momento di difficoltà che ha visto aumentare i disagi per la fascia di età che rappresenta il nostro futuro.

Gli anziani che vivono con la sola AVS hanno molte difficoltà e vorrei fosse data loro una tredicesima sotto forma di gratifica annuale e concesso l’uso gratuito dei mezzi pubblici. Parlando di mezzi pubblici, mi impegnerò inoltre a favore di una tariffa unica valida per tutti i ventuno quartieri.

Credo pure che una buona cosa per incentivare la ripresa dell’attività commerciale e per far rivivere il centro in questo periodo difficile sia ridurre i costi degli autosili e mantenere anche dei posteggi per le vie della città. Nell’ottica della pianificazione del territorio sarà pure importante accelerare il Masterplan Lungolago e realizzare il progetto in tempi brevi.

La promozione dell’occupazione di giovani e over 50, che hanno le maggiori difficoltà nel collocamento, dovrà essere un’altra priorità, così come la necessità di concedere l’attinenza comunale solo a chi se lo merita.

Altri aspetti importanti sono la raccolta a domicilio dei rifiuti per gli anziani e i disabili, un aumento dei punti di raccolta e la posa di apparecchi di videosorveglianza in tutti gli Ecopunti.

Non da ultimo, credo nell’importanza di una riqualifica dei quartieri aggregati, soprattutto quelli periferici, per un’offerta uniforme e per sfruttare in modo intelligente le sinergie che le aggregazioni hanno portato.

Questi sono alcuni temi per i quali sono convinta sia necessario lavorare. L’unica promessa che posso fare è quella di mantenere immutato il mio impegno a favore della nostra Lugano, città in cui sono nata e per la quale vivo. Sarò grata a tutti gli elettori se la fiducia che mi è stata data cinque anni fa mi sarà confermata.

Luisa Aliprandi, candidata per la Lega dei Ticinesi al Consiglio comunale di Lugano

