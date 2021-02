Ho deciso di mettermi in gioco (si fa per dire) per fare qualcosa di concreto per il Paese che ci ha ospitato e ci ha ammaliato. Sono entrato in politica per sostenere coloro che lavorano davvero col cuore per Magliaso. Mi trovo a mio agio in questo gruppo e sento che faremo l’impossibile per portare avanti le nostre idee.