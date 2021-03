Perché mi candido?

Ho 49 anni. Abito a Comano dal 1993 e ho deciso di dedicare parte del mio tempo libero alla cosa pubblica. Lavoro nell’ambito privato come gestore patrimoniale in una banca luganese.

Per 13 anni sono stato in Consiglio comunale dove ero membro della Commissione delle petizioni per 8 anni, mentre negli ultimi 5 anni sono stato nella Commissione della gestione. Ho presieduto il Consiglio comunale nel 2014. Sono membro del Consiglio del pubblico della CORSI.

Come vedo Comano nel futuro

Mi piacerebbe entrare nell’esecutivo dove si affrontano dossier impegnativi e si prospettano ai cittadini delle soluzioni che migliorano la qualità del Comune.

La virtù di un esecutivo è la collegialità. Essa permette di poter portare a buon fine i progetti. Per migliorare la qualità di vita dei cittadini bisogna essere disposti a lavorare in squadra con tutte le forze politiche. Io sono favorevole all’autonomia del nostro Comune. Per mantenerla bisogna avere delle finanze sane e contrastare gli aggravi che ci vengono imposti dal Cantone.

Oggi, a livello comunale, penso si debba praticare una politica sociale e ambientale ragionata e lungimirante: promuovere natalità e gioventù sana, buona scolarizzazione per tutti, attenzione per gli anziani.

L’informazione continua ai cittadini su come salvaguardare ambiente, natura e biodiversità è uno dei compiti del Municipio. Riciclo, risparmio energetico, trasporti pubblici efficienti saranno sempre degli obiettivi che per conto mio sono da perseguire.

Abbiamo la fortuna di vivere in un Comune meraviglioso. Per poter continuare a vivere bene bisogna avere dei politici impegnati a favore della cosa pubblica. Io mi sento di prendere questa responsabilità se sarò eletto nell’esecutivo.

Uno dei progetti molto impegnativi per il prossimo Municipio sarà quello della ristrutturazione delle scuole di Tavesio, progetto oneroso per l’impegno finanziario ma anche per la ricerca adeguata di spazi pubblici utili. Per il bene dei bambini di Comano vogliamo una scuola efficiente ma nello stesso tempo anche educata al rispetto dell’ambiente.

Filippo Martinoli, candidato sulla lista civica FAI per Comano al Municipio e al Consiglio comunale di Comano

©CdT.ch - Riproduzione riservata