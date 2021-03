Cresciuto nel quartiere popoloso di Molino Nuovo, nelle case che si diceva «del Vescovo» progettate dall’architetto Tami che, già allora, era sensibile nella progettazione e portava una particolare attenzione alla socialità e al verde urbano in quella che era la periferia della città negli anni Sessanta. Un periodo magico nel quale parlare di biodiversità, di verde in città e di cambiamenti climatici non era certo all’ordine del giorno.

Di lì a poco sarebbero state ben altre le problematiche da affrontare: il ‘68 era alle porte; io l’ho vissuto solo a fianco dei mie fratelli maggiori.

In seguito arrivò la prima crisi energetica di cui ricordo le giornate senza auto: un vero spasso per noi ragazzini che potemmo fare delle scorribande sulle strade con la bicicletta a più non posso.

2021: gli anni passano e oggi siamo confrontati con la frenesia del consumo e della mobilità a tutti costi e con la «globalizzazione» che ha portato di tutto e di più, dando benessere, da una parte, e sfruttamento, dall’altra. Ora abbiamo anche il problema dell’arrivo di piante neofite, di quello di animali neozoi e di quello della COVID-19.

Ci si è resi conto dei pericoli per la nostra salute e per l’ambiente che tali scelte hanno portato. Apparteniamo a un ecosistema: se lo danneggiamo è come danneggiare noi stessi!

Tornare indietro non sarà possibile, ma portare dei cambiamenti sì. E questo non per un’appartenenza politica di una parte o l’altra, ma per la responsabilità di noi tutti per il futuro delle prossime generazioni.

Fulvio Gianinazzi, candidato per I Verdi al Consiglio comunale di Lugano

