Sono Alessandro Bressan, ho 53 anni, sono sposato con Francesca, farmacista a Ponte Tresa, e ho due figlie agli studi: Sara e Sofia. Vivo a Caslano da 25 anni. Sono laureato in ingegneria meccanica al Politecnico Federale di Zurigo. Sono stato attivo come consulente aziendale, prima, e, poi, ho lavorato per molti anni in una multinazionale americana, con sede anche a Bioggio, attiva nel settore sanitario (dentale) presso la quale avevo responsabilità dirigenziali a livello europeo. Da tre anni sono dipendente dell’Ente Ospedaliero Cantonale presso il quale rivesto la funzione di direttore dell’Ospedale di Bellinzona e Valli e degli Istituti Oncologico e Pediatrico della Svizzera italiana. Sono membro di Swiss Engineering, dell’Associazione Casa Santa Elisabetta e della Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana.

Mi candido nel Legislativo del mio Comune per il Partito Liberale Radicale perché voglio dare un contributo al luogo dove vivo da tanti anni. Caslano ha un grande potenziale e può puntare a sostenere tutti: i single, le famiglie, i giovani, gli anziani, i commercianti e, non da ultimo, il turismo. Il Comune è anche molto attrattivo, si pensi al suo bellissimo lungolago, al Monte Sassalto, alla vecchia fornace, al Museo della pesca e a tanto altro ancora. Caslano è un punto di partenza ideale per escursioni nel Malcantone. Il Comune necessiterebbe tuttavia di migliori strutture ricettive per soddisfare in particolare i confederati, sempre richiamati dalla «Sonnenstube». Grazie alla Ferrovia Lugano-Ponte Tresa e al suo previsto sviluppo quale metropolitana fino al centro di Lugano, Caslano, in attesa della soluzione dell’annosa problematica transfrontaliera, potrà migliorare la sua viabilità con un’attenta regolazione del traffico nell’oramai esteso abitato e andare verso una mobilità ecologica sostenibile con bike sharing, navetta elettrica e quant’altro. La recente apertura della galleria di base del Ceneri sta realizzando la Città Ticino della quale faremo parte a tutti gli effetti.

La pandemia da COVID-19 ha cambiato le nostre vite in tanti settori e richiederà particolare attenzione alle finanze comunali imponendo rigore e investimenti mirati, possibilmente in sinergia con altri Comuni per evitare inutili doppioni.

La cura della salute della popolazione di ogni età dovrà portarci a scelte puntuali: centri diurni, società sportive e ricreative per i nostri giovani, il completamento della casa per anziani e tanto altro ancora per migliorare la qualità di vita degli abitanti.

Attenzione e priorità andranno pure alle attività commerciali e alle piccole e medie imprese per le quali il Comune, nello spirito liberale, dovrà riservare supporto e semplificazioni burocratiche per favorire la responsabilità individuale e l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro.

Se verrò eletto, mi impegnerò a fondo, con energia, forza e piena collaborazione per una Caslano sicura, sostenibile e attrattiva.

Alessandro Bressan, candidato per il PLR al Consiglio comunale di Caslano

