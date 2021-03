Di regola faccio così: per non aprire mille e più file sul mio pc, sostituisco un file che non serve più con uno nuovo. Questa mia opinione in vista delle elezioni comunali luganesi del 2021, a cui partecipo come candidato per il PS al Consiglio comunale, sostituisce (ma guarda che caso...) le domande a uno scrittore finlandese. Nel cancellarle, sono capitato su questa: «Ritiene che la verità sulla natura umana emerga davvero solo nelle situazioni di crisi?»

È la domanda del secolo, ma è anche la domanda dell’oggi qui, a Lugano, in Svizzera e nel mondo intero. Siamo nel bel mezzo di una pandemia globale che fiacca la nostra economia ma anche la nostra psiche. La vita è rallentata, i contatti (se non quelli virtuali) sono dispersi, ben 1.000 persone sono morte nel solo Ticino.

Ma crisi o non crisi, bisogna pensare al dopo, al panorama e all’orizzonte politico e sociale che si spalancherà davanti a noi nel momento in cui la pandemia retrocederà. Che cosa ci ritroveremo davanti? Delle macerie sociali?

Insomma, e in definitiva, ciò che ci può (ancora) salvare consentendoci un lento ritorno a una vita più o meno normale, più o meno libera e con qualche progetto da perseguire, sì, ciò che ci può salvare è la solidarietà.

In questo momento così buio, in cui i concittadini muoiono o soffrono o sono isolati o non riescono a studiare, per non parlare del viaggiare e dello scoprire cose nuove, confidare nella solidarietà di Stato, Cantone e Comune è essenziale.

Oltre alla vaccinazione, che ci auguriamo se non proprio rapida (sembra che non ci si riesca...) almeno puntuale e onnicomprensiva, la popolazione tutta e i commerci in particolare, ma anche le attività così dette libere (arte, creazione...) si aspettano il sostegno pieno e capillare da parte delle autorità.

Molte volte siamo stati giustamente orgogliosi del Paese in cui viviamo, vi abbiamo pagato le tasse, abbiamo partecipato alla sua costruzione sociale e alla sua stabilità politica. Ora ci aspettiamo di essere sostenuti, senza se e senza ma, sostenuti finanziariamente nel momento del bisogno onde poter riaprire, dopo la pandemia, i negozi, rianimare i commerci, riprendere le attività intellettive.

Che lo Stato e la Città di Lugano garantisca per noi, come noi ci siamo fatti garanti per tutto questo tempo della democrazia svizzera.

Sergej (Sergio) Roic, candidato per il PS al Consiglio comunale di Lugano

