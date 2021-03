La situazione che stiamo vivendo da più di un anno è estremamente particolare. La pandemia ha sconvolto la vita di noi tutti e ha modificato profondamente le nostre abitudini. La pandemia ha anche esacerbato una serie di problematiche sociali ed economiche che già prima c’erano, ma che ora sono diventate ben più visibili. Le conseguenze economiche della pandemia, che si uniscono alla crisi che già era iniziata qualche anno fa, colpiranno sempre di più la nostra società, caratterizzata da una precarietà crescente, se non si prendono delle misure concrete che risolvano i problemi intrinseci alle politiche liberiste del nostro Paese.

Come detto, però, di problemi ve ne erano molti già prima dell’avvento del fatidico coronavirus, in modo particolare a Lugano. Basti pensare alla questione degli alloggi a pigione moderata, estremamente carenti ed insufficienti, nonostante vi sia una continua crescita degli sfitti e della speculazione edilizia. Si pensi però anche al mondo del lavoro, caratterizzato, come in tutto il Ticino, da una forte precarietà, da condizioni di lavoro che si deteriorano e dal dumping salariale. A Lugano, inoltre, vi sono dei trasporti pubblici insufficientemente capillari ed esageratamente cari, che per nulla incentivano gli abitanti dei quartieri periferici a preferire il mezzo pubblico a quello privato. I quartieri periferici, del resto, sono fin troppo dimenticati dalla politica dei partiti di maggioranza e non vengono dunque realmente integrati nel tessuto cittadino, soffrendo dunque di un’indecente carenza di servizi.

Per queste numerose questioni che ho brevemente elencato, il Partito Comunista ha diverse soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, riteniamo occorra rafforzare i programmi occupazionali, limitare le esternalizzazioni e incrementare i posti d’apprendistato nell’amministrazione. Per quanto riguarda l’alloggio, è necessario promuovere il rilancio di una politica attiva a favore dell’alloggio popolare, a partire dall’acquisizione di nuovi immobili, da appositi diritti di superficie e dal prossimo Piano direttore comunale. I trasporti pubblici, invece, devono essere resi più capillari e più convenienti anche per gli abitanti dei quartieri periferici. Come comunisti, rivendichiamo anche la gratuità dei trasporti almeno per i giovani in formazione e gli anziani con la complementare. Quest’ultima misura è infatti più che fattibile ed efficace, come dimostra ad esempio il Lussemburgo, Paese nel quale i mezzi di trasporto pubblico sono gratuiti per i residenti.

Per poter risolvere i problemi sopra citati, ma non solo, l’area progressista deve lavorare unita e compatta per una Lugano migliore. In ciò, i comunisti, con la loro politica d’opposizione unitaria, concreta e propositiva, possono essere particolarmente utili. Il mio invito è dunque quello di sostenere i comunisti alle elezioni comunali di Lugano, per una politica nuova anche nel Comune!

Luca Frei, candidato sulla lista PS-PC-GISO-Indipendenti al Consiglio comunale di Lugano

©CdT.ch - Riproduzione riservata