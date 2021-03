Una sfida, nei prossimi anni, sarà permettere ai quartieri luganesi di mantenere e di sviluppare la propria identità in base alle caratteristiche delle comunità che li abitano. Le aggregazioni avvenute negli ultimi anni hanno allargato i confini del Comune e i quartieri periferici, in alcuni casi, si trovano purtroppo ancora sganciati dal centro. Una distanza che non è solo fisica, con un servizio di trasporti pubblici ancora da migliorare verso la periferia, ma anche dovuta alla difficoltà per questi quartieri di farsi capire dall’amministrazione e dal Municipio, ancora troppo rigidi e ancorati a Piazza Riforma.

In questa campagna si parlerà di grandi progetti (come il Polo sportivo e degli eventi che ha purtroppo cannibalizzato altri temi degni di approfondimento). Con cifre molto minori diffuse sul territorio si può avere un impatto importante sulla vita di quartiere garantendo delle infrastrutture di socializzazione, dei luoghi di aggregazione o dei semplici parchi pubblici. Non possiamo dimenticarci dei quartieri e delle loro esigenze, ascoltando le proposte e cercando di inserirle in maniera coordinata con una strategia globale di sviluppo della città.

La pandemia ha scosso in profondità le nostre convinzioni e messo a dura prova lo spazio urbano progettato sull’eccessiva mobilità, sulla concentrazione di persone e dei servizi in centro città. Una concentrazione che in tempi pandemici non funziona, mentre le piccole attività e gli spazi locali hanno maggiori chance di funzionare dando sollievo alla popolazione.

I progetti locali sono importanti e sono a beneficio dell’insieme della popolazione, ma non avanzano sempre come dovrebbero o vengono imposti in maniera verticistica dal Municipio correndo il rischio di venire rigettati.

Il nuovo Municipio, con una rappresentanza progressista rafforzata, potrà dare maggiore ascolto ai bisogni piccoli e grandi di tutta la cittadinanza, senza escludere i quartieri di periferia. Abbiamo bisogno di una Lugano forte, dal centro urbano ai quartieri più discosti che hanno un importante potenziale abitativo, economico e ricreativo. Chiaramente non solo con belle parole ma anche con risorse e con un’indispensabile capacità di ascolto e di partecipazione attiva delle comunità locali.

Carlo Zoppi, candidato per il PS al Consiglio comunale di Lugano

