Viviamo in una città ricca di nuovi agglomerati e forse fin troppo estesa per le forze amministrative e logistiche disponibili. Sono nato e cresciuto a Lugano e ho dunque vissuto di persona tutti i cambiamenti che l’hanno mutata. Ho ricordi ancora nitidi e romantici nella mia mente che me la rendono simbolica e unica; partendo dalla Lugano turistica, dal lungolago affollato e con le mitiche fontane luminose. Ricordo poi una via Nassa con interessanti negozi fino a quello strepitoso gelato soft che facevano davanti all’EPA e le corse per recarmi al Franz Carl Weber a lustrarmi gli occhi con i nuovi giochi per bambini. Ricordo pure tutte le vendemmie ed il palo della cuccagna, che ormai non si fa più (se non al carnevale di Cadro e in pochi altri), con tutti quei giovani che tentavano di prendere ogni ben di Dio all’apice del palo. E come dimenticare lo sguardo severo dell’agente Nicoletta... Ho amato tanto la mia città e continuo ad amarla, anche se penso che dovrebbe tornare quella di un tempo, forse un po’ più genuina e meno snob.

Merito anche del lavoro svolto dalla Commissione di quartiere, di cui mi onoro di fare parte e che per due anni ho pure presieduto. Con i miei colleghi abbiamo lavorato e lavoriamo con grande passione e dedizione, convinti che Pregassona debba diventare una zona da vivere in qualità piuttosto che un quartiere dormitorio. Con questo spirito abbiamo organizzato numerose attività di quartiere, feste popolari e avanzato tante proposte per migliorare Pregassona. Fra queste: la nuova parte pubblica che sorgerà in via Industria con due nuovi campetti sintetici per il gioco del calcio, una nuova passerella per accedere alla passeggiata del fiume, una nuova palestra all’aperto per trazioni e muscolazione, la sistemazione del campo da basket con nuovi materiali, i nuovi giochi dinamici per bambini, gli orti condivisi con sette nuove postazioni per la coltura di prodotti naturali e la posa di alberi, ecc... Tutto questo va anche a beneficio delle attività delle associazioni attive nel quartiere e delle scolaresche. Mi piace soprattutto l’idea che queste nuove costruzioni pubbliche per il cittadino abbiano trovato posto dove si sarebbe potuto costruire altro, evitando speculazioni edilizie.