Anche nelle nostre realtà comunali, i socialisti hanno dimostrato che grazie alla loro politica riformista si sono realizzate importanti conquiste sociali, a beneficio di tutti, ma in particolare dei ceti popolari e delle persone più bisognose di concreta solidarietà e di sostegno. Queste conquiste non sarebbero state possibili senza trovare alleanze e compromessi con altre forze politiche e senza assumersi delle responsabilità ai vari livelli istituzionali.

E, proprio a proposito dell'assumersi responsabilità istituzionali, è di attualità il dibattito intorno al progetto del Municipio di Lugano per il Polo sportivo e degli eventi, progetto che vede anche la nostra municipale tra i suoi fautori. La sezione del PS di Lugano ha, a maggioranza, sostenuto tale progetto, ma è evidente che esso trova e troverà oppositori anche tra l'elettorato progressista. Personalmente ho parecchie perplessità sul PSE, malgrado i miglioramenti in senso sociale ed ambientale apportati dai rappresentanti della sinistra.

Queste divergenze di opinione su uno specifico tema fanno parte del normale confronto di idee in un partito aperto e democratico e qualunque sarà l'esito di questa vicenda, l'operato dei socialisti nelle istituzioni comunali va comunque giudicato nel suo insieme e cioè da un quinquennio che è stato caratterizzato da un fattivo e concreto impegno in favore della popolazione di Lugano. Invito a visitare il sito della sezione di Lugano del PS per una dettagliata descrizione di ciò che è stato fatto e del programma del partito per la prossima legislatura.