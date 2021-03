Sono passati quasi quarant'anni dall'ultima votazione per un'opera pubblica a Gordola: la Via Centro Sportivo. Allora la questione per un cittadino era molto semplice: la strada era quella e si doveva votare solo la larghezza.

Adesso invece siamo chiamati ad esprimerci su due possibilità: una ristrutturazione pianificata nei dettagli oppure la volontà di edificare nuovo. Non posso non ricordare quante discussioni, valutazioni dei progetti, preventivi, ritiri di idee prima di arrivare ad una soluzione ottimale a metà 2020. Prima della votazione dei due messaggi, avevo ringraziato tutti per l'impegno e le ore dedicate a questo tema: legislativo, esecutivo, amministrazione, anche delle passate legislature. L'impegno è stato davvero notevole. Il tempo era scaduto e serviva una soluzione. Durante tutti questi anni di discussione, ho sempre nutrito molto rispetto per quei politici che, alla metà degli anni Sessanta, avevano avuto il coraggio di decidere per una tale opera, se si considera che allora la popolazione superava di poco le 2’000 anime.

In questi primi 50 anni di servizio, il Burio è stato un riferimento per tutti: bambini, maestri, genitori, società. Tutti noi abbiamo almeno un ricordo legato a queste scuole. Io vi ho iniziato le elementari negli anni Settanta. In prima elementare, la scuola era ancora nel palazzo comunale. Quando ho iniziato la seconda al Burio, la differenza era abissale: tanta luce, spazi enormi, corridoi ampi, la palestra, la piscina, la mensa, la biblioteca, aree esterne ovunque e tutto sotto lo stesso tetto. Mi sembrava un castello. Ringrazio ancora chi ha creduto al Burio, definita in Cantone, una delle migliori sedi scolastiche del Ticino.

Piano piano ci stiamo avvicinando al 7 marzo e per Gordola sarà una data importantissima. Vi invito a fare una passeggiata in collina; transitando dal Burio fino a Dunedino, la sommità di questa collinetta, potrete avere un'idea della vastità e della bellezza dell'impianto. In questi giorni, abbiamo ricevuto e letto di tutto sul Burio, ma cercate informazioni di prima mano con chi ha partecipato attivamente alla preparazione di questo intervento. Vi risponderanno volentieri per chiarire eventuali dubbi. Personalmente, mi ha confortato il volantino «Salviamo le scuole al Burio», firmato da diverse persone note che negli anni hanno potuto approfondire diverse tematiche nel comune dedicando loro tempo e passione.

Come scritto all'inizio, senza entrare nei dettagli e per rispetto ai politici che quasi 60 anni fa hanno dato prova di lungimiranza e coraggio, il prossimo 7 marzo votate due SI convinti.

Graziano Carrara, candidato sulla lista PPD-Generazione Giovani-SosteniAMO Gordola al Consiglio comunale di Gordola

